"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США не сомневается в скором достижении целей и игнорирует общественное мнение относительно военной операции в Иране. Между тем очевидно, что она несет серьезные риски для него самого. Почему Трамп решился на эту авантюру и какие возможны последствия — в материале РИА Новости.

Личные амбиции и обреченные ультиматумы

В 2015-м президент от партии демократов Барак Обама заключил с Тегераном сделку по ядерной программе. С Ирана частично сняли санкции.

К соглашению, известному как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), присоединились, помимо Ирана и США, Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Это считали крупной международной дипломатической победой.

В 2017-м в Белый дом въехал Трамп. Ярый противник демократов, он сразу пообещал свести к нулю наследие Обамы, в том числе сделку с Ираном — по его мнению, унизительную для США. В 2018-м Вашингтон вышел из договора. Тегеран, в свою очередь, отказался от части взятых на себя обязательств.

Пандемия коронавируса заставила всех временно забыть об этой проблеме. Потом Трампа сменил Джо Байден, бывший заместитель Обамы. Он в целом восстановил ситуацию в рамках СВПД.

Вернувшись в Белый дом, Трамп снова взялся за Иран. Причем выдвигал все новые ультиматумы: требовал уже не только отказаться от обогащения урана, но и урезать ракетную программу, официально признать Израиль. Переговоры зашли в тупик.

От умиротворения региона к новой эскалации

В 2020-2021-м благодаря Трампу были подписаны так называемые Соглашения Авраама — о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. Ключевую роль тогда сыграл зять президента и его старший советник Джаред Кушнер, ставший олицетворением произральского лобби.

В июне 2025-го США вмешались в конфликт Израиля и Ирана. Тогда все быстро закончилось. Но уже с декабря премьер Биньямин Нетаньяху в беседах с Трампом склонял его к массированному "превентивному удару".

Очевидно, на хозяина Белого дома повлиял недавний венесуэльский кейс: молниеносный захват президента Николаса Мадуро. Но Ближний Восток — это совсем не Латинская Америка.

Конечно, у монархий Персидского залива хватает проблем с Тегераном, однако за нынешние события они возлагают ответственность на Израиль и США. А регион постепенно погружается в хаос.

Переговоры бессмысленны

Большинство американцев против этой войны, свидетельствуют соцопросы. Например, по данным CNN — 59 процентов.

"Меня не волнуют опросы. Мне нужно поступать правильно. Это нужно было сделать давным-давно", — твердит Трамп. Тем не менее агрессия против Ирана наверняка создаст республиканцам кучу проблем.

А Тегеран сдаваться не намерен — тем более после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН заявил: переговоры лишились смысла.

В ноябре в США состоятся промежуточные выборы в конгресс. Обе палаты пока контролируют республиканцы. Теперь все может измениться.

Вопреки ожиданиям избирателей

Политолог-американист Павел Святенков в беседе с РИА Новости указал: Трамп вступил в противоречие в первую очередь с собственной предвыборной установкой о прекращении конфликтов. "До недавнего момента ему удавалось это обещание сдерживать. Он наносил удары за рубежом, но точечные. Их, как в случае с Венесуэлой, можно было обернуть в свою пользу: мол, смотрите, все сделали мгновенно и без жертв", — говорит эксперт.

Сейчас ситуация иная: сломить Иран гораздо сложнее, если это вообще возможно. А затяжной конфликт точно не придется по душе сторонникам трамповской же концепции MAGA ("Сделаем Америку снова великой").

"Эти люди считают, что надо заниматься внутренними делами, а не внешнеполитическими авантюрами. Проблема для Трампа в том, что в ноябре его ядерный электорат просто может остаться дома. Сторонники же Демократической партии как раз придут и проголосуют за своих кандидатов", — отмечает Святенков.

Да, для президентских выборов 2028-го у демократов нет ярких фигур, но на местном уровне их хватает.

"Конгресс с преобладанием демократов способен эффективно противодействовать Трампу. Поражение республиканцев на промежуточных выборах, разумеется, ударит и по вице-президенту Джей Ди Вэнсу, и по госсекретарю Марко Рубио, в чьем ведении, с учетом его второй должности (советника по нацбезопасности), находится, по сути, вообще вся американская внешняя политика", — добавляет политолог.

Перекладывание ответственности

Именно Рубио и Вэнс считаются главными претендентами на пост президента в 2028-м. Трамп непосредственно заинтересован в том, чтобы план с лояльным преемником-республиканцем сработал. Иначе его самого ждут проблемы.

"Трамп сейчас всерьез занимается своими обидчиками, например, экс-директором ФБР Джеймсом Коми. На днях в конгрессе в связи с делом Эпштейна допрашивали чету Клинтонов. Точно так же новый президент-демократ, кем бы он ни был, способен открыть ворота для разного рода расследований против предшественника, которые сейчас из-за его статуса поставлены на паузу. Поэтому ситуация вокруг Ирана — конечно, очень болезненный вызов и для хозяина Белого дома лично, и для его сторонников", — заключает Святенков.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в свою очередь, подчеркивает: против администрации Трампа сыграло отсутствие четкого плана на иранском направлении.

"Судя по выступлениям официальных лиц, военно-политической стратегии нет. В Белом доме, насколько я понимаю, полагаются в большей степени на израильскую разведку. Поэтому сказать, что именно сейчас идет не так, сложно, не с чем сравнивать, нет плана", — рассуждает эксперт.