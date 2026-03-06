Рейтинг@Mail.ru
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 06.03.2026 (обновлено: 08:06 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/tramp-2078688248.html
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа - РИА Новости, 06.03.2026
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа
Президент США не сомневается в скором достижении целей и игнорирует общественное мнение относительно военной операции в Иране. Между тем очевидно, что она несет РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T08:00:00+03:00
2026-03-06T08:06:00+03:00
иран
сша
израиль
дональд трамп
барак обама
джо байден
оон
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_44a851e996c481de4a51273b3fe5af7e.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078164271.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078226724_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9ea7da9182056c572865fa377ecf56d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, израиль, дональд трамп, барак обама, джо байден, оон, фбр, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден, ООН, ФБР, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа

Святенков: операция в Иране опасна для Трампа лично

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США не сомневается в скором достижении целей и игнорирует общественное мнение относительно военной операции в Иране. Между тем очевидно, что она несет серьезные риски для него самого. Почему Трамп решился на эту авантюру и какие возможны последствия — в материале РИА Новости.

Личные амбиции и обреченные ультиматумы

В 2015-м президент от партии демократов Барак Обама заключил с Тегераном сделку по ядерной программе. С Ирана частично сняли санкции.
© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама
К соглашению, известному как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), присоединились, помимо Ирана и США, Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Это считали крупной международной дипломатической победой.
В 2017-м в Белый дом въехал Трамп. Ярый противник демократов, он сразу пообещал свести к нулю наследие Обамы, в том числе сделку с Ираном — по его мнению, унизительную для США. В 2018-м Вашингтон вышел из договора. Тегеран, в свою очередь, отказался от части взятых на себя обязательств.
© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден
Пандемия коронавируса заставила всех временно забыть об этой проблеме. Потом Трампа сменил Джо Байден, бывший заместитель Обамы. Он в целом восстановил ситуацию в рамках СВПД.
Вернувшись в Белый дом, Трамп снова взялся за Иран. Причем выдвигал все новые ультиматумы: требовал уже не только отказаться от обогащения урана, но и урезать ракетную программу, официально признать Израиль. Переговоры зашли в тупик.
© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране

От умиротворения региона к новой эскалации

В 2020-2021-м благодаря Трампу были подписаны так называемые Соглашения Авраама — о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. Ключевую роль тогда сыграл зять президента и его старший советник Джаред Кушнер, ставший олицетворением произральского лобби.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
В июне 2025-го США вмешались в конфликт Израиля и Ирана. Тогда все быстро закончилось. Но уже с декабря премьер Биньямин Нетаньяху в беседах с Трампом склонял его к массированному "превентивному удару".
Очевидно, на хозяина Белого дома повлиял недавний венесуэльский кейс: молниеносный захват президента Николаса Мадуро. Но Ближний Восток — это совсем не Латинская Америка.
© AP Photo / Cristian HernandezСторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла
Конечно, у монархий Персидского залива хватает проблем с Тегераном, однако за нынешние события они возлагают ответственность на Израиль и США. А регион постепенно погружается в хаос.

Переговоры бессмысленны

Большинство американцев против этой войны, свидетельствуют соцопросы. Например, по данным CNN — 59 процентов.
"Меня не волнуют опросы. Мне нужно поступать правильно. Это нужно было сделать давным-давно", — твердит Трамп. Тем не менее агрессия против Ирана наверняка создаст республиканцам кучу проблем.
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
А Тегеран сдаваться не намерен — тем более после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН заявил: переговоры лишились смысла.
В ноябре в США состоятся промежуточные выборы в конгресс. Обе палаты пока контролируют республиканцы. Теперь все может измениться.
© AP Photo / Rahmat GulЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Rahmat Gul
Здание Капитолия в Вашингтоне, США

Вопреки ожиданиям избирателей

Политолог-американист Павел Святенков в беседе с РИА Новости указал: Трамп вступил в противоречие в первую очередь с собственной предвыборной установкой о прекращении конфликтов. "До недавнего момента ему удавалось это обещание сдерживать. Он наносил удары за рубежом, но точечные. Их, как в случае с Венесуэлой, можно было обернуть в свою пользу: мол, смотрите, все сделали мгновенно и без жертв", — говорит эксперт.
Сейчас ситуация иная: сломить Иран гораздо сложнее, если это вообще возможно. А затяжной конфликт точно не придется по душе сторонникам трамповской же концепции MAGA ("Сделаем Америку снова великой").
"Эти люди считают, что надо заниматься внутренними делами, а не внешнеполитическими авантюрами. Проблема для Трампа в том, что в ноябре его ядерный электорат просто может остаться дома. Сторонники же Демократической партии как раз придут и проголосуют за своих кандидатов", — отмечает Святенков.
© AP Photo / Evan VucciСторонники Дональда Трампа
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Сторонники Дональда Трампа
Да, для президентских выборов 2028-го у демократов нет ярких фигур, но на местном уровне их хватает.
"Конгресс с преобладанием демократов способен эффективно противодействовать Трампу. Поражение республиканцев на промежуточных выборах, разумеется, ударит и по вице-президенту Джей Ди Вэнсу, и по госсекретарю Марко Рубио, в чьем ведении, с учетом его второй должности (советника по нацбезопасности), находится, по сути, вообще вся американская внешняя политика", — добавляет политолог.

Перекладывание ответственности

Именно Рубио и Вэнс считаются главными претендентами на пост президента в 2028-м. Трамп непосредственно заинтересован в том, чтобы план с лояльным преемником-республиканцем сработал. Иначе его самого ждут проблемы.
© AP Photo / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио
"Трамп сейчас всерьез занимается своими обидчиками, например, экс-директором ФБР Джеймсом Коми. На днях в конгрессе в связи с делом Эпштейна допрашивали чету Клинтонов. Точно так же новый президент-демократ, кем бы он ни был, способен открыть ворота для разного рода расследований против предшественника, которые сейчас из-за его статуса поставлены на паузу. Поэтому ситуация вокруг Ирана — конечно, очень болезненный вызов и для хозяина Белого дома лично, и для его сторонников", — заключает Святенков.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в свою очередь, подчеркивает: против администрации Трампа сыграло отсутствие четкого плана на иранском направлении.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Израиля в Иерусалиме
Флаги США и Израиля в Иерусалиме, где состоялась церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Израиля в Иерусалиме
"Судя по выступлениям официальных лиц, военно-политической стратегии нет. В Белом доме, насколько я понимаю, полагаются в большей степени на израильскую разведку. Поэтому сказать, что именно сейчас идет не так, сложно, не с чем сравнивать, нет плана", — рассуждает эксперт.
Действительно, в Вашингтоне вдруг стали дистанцироваться от причастности к гибели Хаменеи, перекладывая ответственность на Израиль. Так, Рубио заявил: убийство аятоллы не было целью США. Но это уже не поможет. Тегеран отомстит.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Мы отвыкли от такого". Что испугало американцев после атаки на Иран
4 марта, 08:00
 
ИранСШАИзраильДональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденООНФБРВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала