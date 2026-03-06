https://ria.ru/20260306/tegeran-2079087853.html
В Тегеране прогремел взрыв
В Тегеране прогремел взрыв
Еще один взрыв прогремел в Тегеране, сообщило агентство Tasnim. РИА Новости, 06.03.2026
В Тегеране прогремел взрыв
