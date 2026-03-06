https://ria.ru/20260306/tegeran-2079031324.html
В центре Тегерана прогремели взрывы
В центре Тегерана прогремели взрывы
В столице Ирана прогремели взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2026
тегеран (город)
тегеран (город), восток, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, в мире
