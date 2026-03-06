Израиль заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи в Тегеране

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили в Тегеране подземный бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи для управления боевыми действиями в условиях бомбардировок, в операции было задействовано порядка 50 истребителей, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад примерно 50 истребителей ВВС Израиля на основе точных данных военной разведки нанесли удар по подземному бункеру Али Хаменеи в Тегеране. Подземный военный бункер, расположенный под правительственным комплексом руководства... в центре Тегерана, должен был использоваться верховным лидером Ирана в качестве безопасного центра управления в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении для прессы.
Военные добавили, что бункер продолжал использоваться военным руководством Ирана после гибели Хаменеи. Было также опубликовано видео с уничтожением объекта.
По данным ЦАХАЛ, этот подземный объект располагался под несколькими улицами в Тегеране, и там были многочисленные помещения для встреч.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.