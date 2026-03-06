Израиль заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи в Тегеране

Военные добавили, что бункер продолжал использоваться военным руководством Ирана после гибели Хаменеи. Было также опубликовано видео с уничтожением объекта.

По данным ЦАХАЛ, этот подземный объект располагался под несколькими улицами в Тегеране, и там были многочисленные помещения для встреч.