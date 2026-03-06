Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи в Тегеране
14:55 06.03.2026 (обновлено: 16:00 06.03.2026)
Израиль заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи в Тегеране
Израиль заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 06.03.2026
Израиль заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи в Тегеране
ВВС Израиля уничтожили в Тегеране подземный бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи для управления боевыми действиями в условиях бомбардировок, в операции... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
али хаменеи
владимир путин
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
израиль
в мире, иран, тегеран (город), израиль, али хаменеи, владимир путин, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи в Тегеране

ВВС Израиля заявили об уничтожении подземного бункера Хаменеи в Тегеране

Дым в Тегеране после авиаудара
Дым в Тегеране после авиаудара - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Social Media
Дым в Тегеране после авиаудара
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. ВВС Израиля уничтожили в Тегеране подземный бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи для управления боевыми действиями в условиях бомбардировок, в операции было задействовано порядка 50 истребителей, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад примерно 50 истребителей ВВС Израиля на основе точных данных военной разведки нанесли удар по подземному бункеру Али Хаменеи в Тегеране. Подземный военный бункер, расположенный под правительственным комплексом руководства... в центре Тегерана, должен был использоваться верховным лидером Ирана в качестве безопасного центра управления в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении для прессы.
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи
4 марта, 16:30
Военные добавили, что бункер продолжал использоваться военным руководством Ирана после гибели Хаменеи. Было также опубликовано видео с уничтожением объекта.
По данным ЦАХАЛ, этот подземный объект располагался под несколькими улицами в Тегеране, и там были многочисленные помещения для встреч.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп не приемлет кандидатуру сына Али Хаменеи на пост главы Ирана
5 марта, 19:48
 
В миреИранТегеран (город)ИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
