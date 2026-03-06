https://ria.ru/20260306/tarif-2079127681.html
Стоимость проезда по МСД изменится с 14 марта
Стоимость проезда по МСД изменится с 14 марта - РИА Новости, 06.03.2026
Стоимость проезда по МСД изменится с 14 марта
Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 14 марта, сообщили в столичном департаменте... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06
2026-03-06T20:43:00+03:00
2026-03-06T20:43:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
москва
московская область (подмосковье)
Стоимость проезда по МСД изменится с 14 марта
В Москве с 14 марта проиндексируют тариф на проезд по МСД в загруженные часы
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 14 марта, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирована на 2 рубля и составит 15 рублей за участок. Индексация тарифа произойдет только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, в которые проезд подлежит оплате. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе Max.
В ведомстве отметили, что в остальное время – 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники – проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не меняется. В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30.
"Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда", - добавили в сообщении.