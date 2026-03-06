Стоимость проезда по МСД изменится с 14 марта

"С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирована на 2 рубля и составит 15 рублей за участок. Индексация тарифа произойдет только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, в которые проезд подлежит оплате. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе Max .

В ведомстве отметили, что в остальное время – 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники – проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не меняется. В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30.