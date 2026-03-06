Рейтинг@Mail.ru
17:34 06.03.2026
В Танзании застряли около ста российских туристов
ближний восток, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, танзания
Ближний Восток, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Танзания
ПРЕТОРИЯ, 6 мар - РИА Новости. Около 100 российских туристов оказались в затруднительном положении в Танзании на фоне отмены рейсов из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Дар-эс-Саламе.
"По предварительным оценкам, всего в затруднительное положение попало около 100 российских туристов", - сказали в посольстве.
Консульский отдел оказывает им регулярную поддержку в индивидуальном порядке, отметили в дипмиссии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время их вывозят эмиратские и российские авиакомпании.
