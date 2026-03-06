"Яндекс Go" предупредил о росте спроса на такси в Москве 6 и 8 марта

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спрос на поездки в такси по Москве в преддверии 8 марта может вырасти на 10-15% сегодня вечером, а в сам праздник он может расти до 30% в вечернее время, сообщили РИА Новости в "Яндекс Go".

"В Москве начинают готовиться к празднику уже с вечера пятницы, 6 марта - на такси едут за покупками, на встречи с друзьями и семьей, возвращаются с корпоративов. Вечерний час пик в этот день начнется с 17.00, а число заказов в Москве может вырасти на 10–15% по сравнению с тем же временем в обычную пятницу", - рассказали в " Яндексе ".

Там заверили, что 8 марта утреннего часа пик ожидать не стоит, поскольку праздник выпадает на выходной, а поехать на такси за цветами или подарками выгоднее всего до 10.00. При этом спрос начнет расти вечером, а к 17.00-18.00 он может быть на 15-30% выше, чем в обычный выходной.

"В моменты, когда желающих уехать больше, чем свободных машин, временно срабатывает повышающий коэффициент. Так, это может быть заметно у кинотеатров, крупных торговых центров, парков, кафе и ресторанов, где одновременно такси заказывают много пассажиров - иногда водителей может не хватать на все заказы", - пояснили в пресс-службе.

Там предупредили, что скачки спроса могут наблюдаться у цветочных рынков, откуда большое число людей будет уезжать с букетами, начиная с открытия и до вечера.

В "Яндекс Go" напомнили, что при нажатии на значок рубля в левом верхнем углу экрана на странице вызова такси в приложении пользователь может увидеть фактический спрос на такси и число свободных машин рядом.