Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал, как вернулся из плена перед днем рождения сына - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/svo-2079144533.html
Российский боец рассказал, как вернулся из плена перед днем рождения сына
Российский боец рассказал, как вернулся из плена перед днем рождения сына - РИА Новости, 06.03.2026
Российский боец рассказал, как вернулся из плена перед днем рождения сына
Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Максим Жигмитов рассказал, что оказался на Родине перед днем рождения сына, поблагодарив за... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:55:00+03:00
2026-03-06T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20250524/voennye-2018795895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия
Российский боец рассказал, как вернулся из плена перед днем рождения сына

Боец РФ рассказал, что вернулся из украинского плена перед днем рождения сына

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Празднование Дня Государственного флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Максим Жигмитов рассказал, что оказался на Родине перед днем рождения сына, поблагодарив за возвращение Минобороны РФ.
Две группы российских бойцов вернулись из украинского плена в Россию в четверг и пятницу. Первая группа прилетела на Родину пятого марта, а вторая шестого.
"Спасибо большое министерству обороны нашей страны, России, за такой подарок. Потому что я приехал, у меня 8 марта как обычно Международный женский день, а 18 марта у меня у сына день рождения. Вот такой подарок. Спасибо большое, конечно", - сказал боец РФ РИА Новости.
Он добавил, что рад за всех своих сослуживцев.
"Домой в первую очередь, у меня семья, дети, у меня хозяйство свое есть", - отметил боец РФ.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина
24 мая 2025, 01:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала