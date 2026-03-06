Российский боец рассказал, как вернулся из плена перед днем рождения сына

Две группы российских бойцов вернулись из украинского плена в Россию в четверг и пятницу. Первая группа прилетела на Родину пятого марта, а вторая шестого.

"Спасибо большое министерству обороны нашей страны, России, за такой подарок. Потому что я приехал, у меня 8 марта как обычно Международный женский день, а 18 марта у меня у сына день рождения. Вот такой подарок. Спасибо большое, конечно", - сказал боец РФ РИА Новости.