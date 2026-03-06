https://ria.ru/20260306/svo-2079144533.html
Российский боец рассказал, как вернулся из плена перед днем рождения сына
Российский боец рассказал, как вернулся из плена перед днем рождения сына - РИА Новости, 06.03.2026
Российский боец рассказал, как вернулся из плена перед днем рождения сына
Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Максим Жигмитов рассказал, что оказался на Родине перед днем рождения сына, поблагодарив за... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:55:00+03:00
2026-03-06T22:55:00+03:00
2026-03-06T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20250524/voennye-2018795895.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия
Российский боец рассказал, как вернулся из плена перед днем рождения сына
Боец РФ рассказал, что вернулся из украинского плена перед днем рождения сына
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий Максим Жигмитов рассказал, что оказался на Родине перед днем рождения сына, поблагодарив за возвращение Минобороны РФ.
Две группы российских бойцов вернулись из украинского плена в Россию в четверг и пятницу. Первая группа прилетела на Родину пятого марта, а вторая шестого.
"Спасибо большое министерству обороны нашей страны, России, за такой подарок. Потому что я приехал, у меня 8 марта как обычно Международный женский день, а 18 марта у меня у сына день рождения. Вот такой подарок. Спасибо большое, конечно", - сказал боец РФ РИА Новости.
Он добавил, что рад за всех своих сослуживцев.
"Домой в первую очередь, у меня семья, дети, у меня хозяйство свое есть", - отметил боец РФ
.