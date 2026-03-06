Рейтинг@Mail.ru
Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 06.03.2026
Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей
Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей - РИА Новости, 06.03.2026
Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей
Нижегородская область направила на поддержку специальной военной операции 47 миллиардов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин на встрече с президентом... РИА Новости, 06.03.2026
Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей

Никитин: Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНижегородский Кремль
Нижегородский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Нижегородский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Нижегородская область направила на поддержку специальной военной операции 47 миллиардов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Общая сумма, которая была направлена (на поддержку СВО), – 47 миллиардов. Работа координируется через наш проект "Дом народного единства", - сказал Никитин.
Губернатор Нижегородской области назвал неотъемлемым элементом работы в регионе сохранение исторической памяти.
"Мы гордимся знаковым проектом для региона – Музеем истории СВО, который был признан Минобороны одним из лучших в России для тиражирования в других регионах", - рассказал главе государства Никитин.
Также губернатор Нижегородской области упомянул об уникальном региональном проекте – мобильном музее СВО.
Глава Нижегородской области рассказал Путину об итогах работы за 2025 год
