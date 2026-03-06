https://ria.ru/20260306/svo-2079038629.html
Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей
Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей - РИА Новости, 06.03.2026
Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей
Нижегородская область направила на поддержку специальной военной операции 47 миллиардов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин на встрече с президентом... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:17:00+03:00
2026-03-06T15:17:00+03:00
2026-03-06T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
нижегородская область
глеб никитин
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592625173_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1afeb02e8780c55cd3a1470e0e9ae61.jpg
https://ria.ru/20260306/putin-2078986852.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592625173_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f0cfa75e944f34ecb33c0caae44eaab2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, глеб никитин, владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Глеб Никитин, Владимир Путин, Россия, Общество
Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей
Никитин: Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей