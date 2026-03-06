https://ria.ru/20260306/svo-2078970786.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга" - РИА Новости, 06.03.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
ВСУ за неделю потеряли более 1035 военных, два танка и 27 боевых бронемашин в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2026
2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
