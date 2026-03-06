Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга" - РИА Новости, 06.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 06.03.2026 (обновлено: 12:27 06.03.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга" - РИА Новости, 06.03.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"
ВСУ за неделю потеряли более 1035 военных, два танка и 27 боевых бронемашин в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа операторов БПЛА "Орлан"
Боевая работа операторов БПЛА Орлан - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа операторов БПЛА "Орлан" . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1035 военных, два танка и 27 боевых бронемашин в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1035 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть западного производства. Уничтожены 102 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Кроме того, "Южная" группировка освободила населенный пункт Резниковка Донецкой Народной Республики.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
