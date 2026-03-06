https://ria.ru/20260306/svo-2078943427.html
Песков рассказал о продвижении российских военных в зоне СВО
Россия продвигается вперед в зоне специальной военной операции, динамика хорошо понятна, и Киев чувствует себя некомфортно, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
павел зарубин
россия
