В Оманском заливе рядом с Ормузским проливом повреждены два судна

ТОКИО, 6 мар - РИА Новости. Два связанных с Японией судна получили повреждения от падения некоего объекта, сообщило министерство транспорта Японии.
Инцидент произошел в 7 утра (1.00 мск) 4 марта. На борту не было японцев, никто не пострадал, уточняет телеканал NHK.
В настоящее время в Персидском заливе находятся 44 судна, связанных с Японией, 24 члена их экипажей - граждане Японии, они находятся в режиме ожидания в безопасности. Также по другую строну Ормузского пролива в Оманском заливе находятся 4 судна, связанных с Японией.
Диаметр упавшего объекта около 1 метра, о материале, из которого он изготовлен, не сообщается. В результате падения появились трещины на окнах, погнулась дымоотводная труба.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Ираносуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.