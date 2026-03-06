Рейтинг@Mail.ru
В Оманском заливе рядом с Ормузским проливом повреждены два судна - РИА Новости, 06.03.2026
08:26 06.03.2026
В Оманском заливе рядом с Ормузским проливом повреждены два судна
В Оманском заливе рядом с Ормузским проливом повреждены два судна - РИА Новости, 06.03.2026
В Оманском заливе рядом с Ормузским проливом повреждены два судна
Два связанных с Японией судна получили повреждения от падения некоего объекта, сообщило министерство транспорта Японии. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
япония
сша
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
япония
сша
персидский залив
в мире, япония, сша, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Япония, США, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Оманском заливе рядом с Ормузским проливом повреждены два судна

Рядом с Ормузским проливом повреждены два связанных с Японией судна

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкВид на Оманский залив
Вид на Оманский залив - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Вид на Оманский залив. Архивное фото
ТОКИО, 6 мар - РИА Новости. Два связанных с Японией судна получили повреждения от падения некоего объекта, сообщило министерство транспорта Японии.
Инцидент произошел в 7 утра (1.00 мск) 4 марта. На борту не было японцев, никто не пострадал, уточняет телеканал NHK.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД
Вчера, 11:32
В настоящее время в Персидском заливе находятся 44 судна, связанных с Японией, 24 члена их экипажей - граждане Японии, они находятся в режиме ожидания в безопасности. Также по другую строну Ормузского пролива в Оманском заливе находятся 4 судна, связанных с Японией.
Диаметр упавшего объекта около 1 метра, о материале, из которого он изготовлен, не сообщается. В результате падения появились трещины на окнах, погнулась дымоотводная труба.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Ираносуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Запуск БПЛА с корабля в Иране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США заявили о еще одном подбитом иранском корабле
05:52
 
В миреЯпонияСШАПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
