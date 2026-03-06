В Оманском заливе рядом с Ормузским проливом повреждены два судна

ТОКИО, 6 мар - РИА Новости. Два связанных с Японией судна получили повреждения от падения некоего объекта, сообщило министерство транспорта Японии.

Диаметр упавшего объекта около 1 метра, о материале, из которого он изготовлен, не сообщается. В результате падения появились трещины на окнах, погнулась дымоотводная труба.