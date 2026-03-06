Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал экс-продюсера Газманова по делу о нарушении авторских прав
23:47 06.03.2026 (обновлено: 23:55 06.03.2026)
Суд арестовал экс-продюсера Газманова по делу о нарушении авторских прав
Басманный суд Москвы арестовал бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса по делу о мошенничестве, а также нарушении авторских и смежных прав, следует из... РИА Новости, 06.03.2026
россия, москва, олег газманов, происшествия
Россия, Москва, Олег Газманов, Происшествия
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса по делу о мошенничестве, а также нарушении авторских и смежных прав, следует из картотеки дел судов.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Росса Ф. М. удовлетворено", - говорится в данных суда.
Ему вменяется мошенничество особо крупном размере и нарушение авторских и смежных прав (часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 2 статьи 146 УК РФ).
РИА Новости не располагает официальным комментарием защиты, будет ли Росса обжаловать свой арест.
Как писала газета "Коммерсант", Росса ранее представлял и других известных исполнителей.
РоссияМоскваОлег ГазмановПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
