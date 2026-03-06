https://ria.ru/20260306/sud-2079150704.html
Суд арестовал экс-продюсера Газманова по делу о нарушении авторских прав
Басманный суд Москвы арестовал бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса по делу о мошенничестве, а также нарушении авторских и смежных прав, следует из... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:47:00+03:00
2026-03-06T23:47:00+03:00
2026-03-06T23:55:00+03:00
россия
москва
