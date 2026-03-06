Рейтинг@Mail.ru
Апелляционная палата МУС отклонила апелляцию защиты Дутерте - РИА Новости, 06.03.2026
17:42 06.03.2026
Апелляционная палата МУС отклонила апелляцию защиты Дутерте
Апелляционная палата МУС отклонила апелляцию защиты Дутерте - РИА Новости, 06.03.2026
Апелляционная палата МУС отклонила апелляцию защиты Дутерте
Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) отклонила апелляцию защиты бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте на решение о его содержании под РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:42:00+03:00
2026-03-06T17:42:00+03:00
в мире
филиппины
нидерланды
гаага
родриго дутерте
международный уголовный суд
филиппины
нидерланды
гаага
в мире, филиппины, нидерланды, гаага, родриго дутерте, международный уголовный суд
В мире, Филиппины, Нидерланды, Гаага, Родриго Дутерте, Международный уголовный суд
Апелляционная палата МУС отклонила апелляцию защиты Дутерте

Апелляционная палата МУС отклонила апелляцию защиты Дутерте по решению об аресте

© AP Photo / Bullit MarquezРодриго Дутерте
Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Bullit Marquez
Родриго Дутерте. Архивное фото
ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) отклонила апелляцию защиты бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте на решение о его содержании под стражей, говорится в постановлении суда.
Апелляционная палата МУС рассмотрела жалобу защиты на решение Палаты предварительного производства о продлении содержания Дутерте под стражей.
В решении Апелляционной палаты говорится, что защите не удалось доказать наличие юридических ошибок в предыдущем постановлении о пересмотре меры пресечения. Судьи также согласились с выводом о том, что обстоятельства дела не изменились и риски, предусмотренные статьей 58 Римского статута, в частности, риск побега и возможного вмешательства в расследование, сохраняются.
"В настоящем деле Апелляционная палата единогласно подтверждает оспариваемое решение", - сообщается в постановлении, которое суд распространил в пятницу.
В конце сентября 2025 года прокуроры МУС предъявили бывшему президенту Филиппин обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности.
Дутерте был доставлен из Филиппин в Нидерланды 12 марта 2025 года по ордеру МУС и взят под стражу.
Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин по обвинению в преступлениях против человечности, среди которых - убийства, предположительно, совершенные в республике в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года в контексте так называемой "войны с наркотиками".
В миреФилиппиныНидерландыГаагаРодриго ДутертеМеждународный уголовный суд
 
 
