Апелляционная палата МУС отклонила апелляцию защиты Дутерте
ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) отклонила апелляцию защиты бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте на решение о его содержании под стражей, говорится в постановлении суда.
Апелляционная палата МУС
рассмотрела жалобу защиты на решение Палаты предварительного производства о продлении содержания Дутерте
под стражей.
В решении Апелляционной палаты говорится, что защите не удалось доказать наличие юридических ошибок в предыдущем постановлении о пересмотре меры пресечения. Судьи также согласились с выводом о том, что обстоятельства дела не изменились и риски, предусмотренные статьей 58 Римского статута, в частности, риск побега и возможного вмешательства в расследование, сохраняются.
"В настоящем деле Апелляционная палата единогласно подтверждает оспариваемое решение", - сообщается в постановлении, которое суд распространил в пятницу.
В конце сентября 2025 года прокуроры МУС предъявили бывшему президенту Филиппин
обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности.
Дутерте был доставлен из Филиппин в Нидерланды
12 марта 2025 года по ордеру МУС и взят под стражу.
Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге
, выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин по обвинению в преступлениях против человечности, среди которых - убийства, предположительно, совершенные в республике в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года в контексте так называемой "войны с наркотиками".