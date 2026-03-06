Апелляционная палата МУС отклонила апелляцию защиты Дутерте

ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) отклонила апелляцию защиты бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте на решение о его содержании под стражей, говорится в постановлении суда.

В решении Апелляционной палаты говорится, что защите не удалось доказать наличие юридических ошибок в предыдущем постановлении о пересмотре меры пресечения. Судьи также согласились с выводом о том, что обстоятельства дела не изменились и риски, предусмотренные статьей 58 Римского статута, в частности, риск побега и возможного вмешательства в расследование, сохраняются.