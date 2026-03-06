https://ria.ru/20260306/sud-2079080440.html
Суд отложил заседание по иску Генпрокуратуры к экс-чиновнику Минтранса
Суд отложил заседание по иску Генпрокуратуры к экс-чиновнику Минтранса
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя генерального директора ФГУП "Управление ведомственной охраны" (УВО) Минтранса РФ Алексея Борисова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу суд начал рассмотрение по существу иска об изъятии более 1,5 миллиарда рублей в доход государства у экс-чиновника Минтранса и еще 18 ответчиков через обращение их имущества в доход государства. В связи с большим количеством материалов по делу, ответчики ходатайствовали о переносе процесса.
"Объявляется перерыв в судебном заседании до 16 марта", - сообщила судья в ходе заседания.
По версии прокуратуры, Алексей Борисов, являясь начальником подведомственного Росавтодору
ФКУ "Уралуправтодор" похитил более 1,5 миллиарда рублей, выделенных на ремонт федеральных и региональных трасс. Через связанную с чиновником фирму ООО "С-ДСУ 111", также являющуюся ответчиком по иску, было реализовано 12 госконтрактов, деньги с которых ушли на на "имущество, полученное коррупционным путем".
Осенью 2024 года Борисов был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщали в СК РФ
, в период с 2014 по 2021 год Борисов получал взятки через посредника, занимая должность заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений.