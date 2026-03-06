Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил заседание по иску Генпрокуратуры к экс-чиновнику Минтранса - РИА Новости, 06.03.2026
17:27 06.03.2026
Суд отложил заседание по иску Генпрокуратуры к экс-чиновнику Минтранса
Суд отложил заседание по иску Генпрокуратуры к экс-чиновнику Минтранса
2026-03-06T17:27:00+03:00
2026-03-06T17:27:00+03:00
происшествия
москва
россия
генеральная прокуратура рф
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
происшествия, москва, россия, генеральная прокуратура рф, федеральное дорожное агентство (росавтодор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя генерального директора ФГУП "Управление ведомственной охраны" (УВО) Минтранса РФ Алексея Борисова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу суд начал рассмотрение по существу иска об изъятии более 1,5 миллиарда рублей в доход государства у экс-чиновника Минтранса и еще 18 ответчиков через обращение их имущества в доход государства. В связи с большим количеством материалов по делу, ответчики ходатайствовали о переносе процесса.
"Объявляется перерыв в судебном заседании до 16 марта", - сообщила судья в ходе заседания.
По версии прокуратуры, Алексей Борисов, являясь начальником подведомственного Росавтодору ФКУ "Уралуправтодор" похитил более 1,5 миллиарда рублей, выделенных на ремонт федеральных и региональных трасс. Через связанную с чиновником фирму ООО "С-ДСУ 111", также являющуюся ответчиком по иску, было реализовано 12 госконтрактов, деньги с которых ушли на на "имущество, полученное коррупционным путем".
Осенью 2024 года Борисов был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщали в СК РФ, в период с 2014 по 2021 год Борисов получал взятки через посредника, занимая должность заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Суд отказал Тимуру Иванову в иске к военкомату
