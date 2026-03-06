Суд отложил заседание по иску Генпрокуратуры к экс-чиновнику Минтранса

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя генерального директора ФГУП "Управление ведомственной охраны" (УВО) Минтранса РФ Алексея Борисова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В пятницу суд начал рассмотрение по существу иска об изъятии более 1,5 миллиарда рублей в доход государства у экс-чиновника Минтранса и еще 18 ответчиков через обращение их имущества в доход государства. В связи с большим количеством материалов по делу, ответчики ходатайствовали о переносе процесса.