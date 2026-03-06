Рейтинг@Mail.ru
Заседания по делу экс-главы правительства Кузбасса откладывали 259 раз
14:28 06.03.2026
Заседания по делу экс-главы правительства Кузбасса откладывали 259 раз
Заседания по делу экс-главы правительства Кузбасса откладывали 259 раз - РИА Новости, 06.03.2026
Заседания по делу экс-главы правительства Кузбасса откладывали 259 раз
Заседания по делу бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, обвиняемого в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном... РИА Новости, 06.03.2026
происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, россия
Происшествия, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, Россия
Заседания по делу экс-главы правительства Кузбасса откладывали 259 раз

РИА Новости: заседания по делу Телегина откладывали 259 раз

Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово
Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Заседания по делу бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, обвиняемого в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и находящегося под домашним арестом, откладывали 259 раз, следует из картотеки дел Ленинск-Кузнецкого городского суда.
По данным картотеки, заседания по делу Телегина откладывались с 11 января 2024 года по настоящее время. Всего было 259 отложенных заседаний. Среди причин, по которым откладывались заседания, в пяти случая указана неявка защитника, в одном случае – неявка подсудимого. В 253 случаях заседания откладывались "по другим основаниям".
Как сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, в пятницу, 6 марта, прошло заседание по данному делу, допрашивали свидетелей защиты.
Кроме того, как сообщили журналистам в ГУФСИН России по Кемеровской области, информация в СМИ и Telegram-каналах о нарушении Телегиным меры пресечения в виде домашнего ареста не соответствует действительности. "Контроль за соблюдением условий, установленных судом, осуществляется сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в соответствии с действующим законодательством", - добавили в службе.
Вместе с бывшим председателем правительства Кузбасса по делу проходят также бывший коллега Телегина Рашид Бадертдинов и его сын Александр.
Вячеслав Телегин ушел в отставку с поста председателя правительства Кузбасса 5 августа 2022 года "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Телегин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Дело связывают со строительной фирмой, для которой Телегин, по данным следствия, пролоббировал заключение муниципальных контрактов почти на 73 миллиона рублей.
Вячеслав Телегин на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу был назначен в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса. С 2010 по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.
5 марта, 17:26
Суд арестовал чиновника мэрии Воронежа за превышение полномочий
Суд арестовал чиновника мэрии Воронежа за превышение полномочий
5 марта, 17:26
 
Происшествия Кемеровская область Ленинск-Кузнецкий Россия
 
 
