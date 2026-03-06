Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе приговор по делу об отравлении напитком "Мистер сидр" - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/sud-2079006396.html
Суд оставил в силе приговор по делу об отравлении напитком "Мистер сидр"
Суд оставил в силе приговор по делу об отравлении напитком "Мистер сидр" - РИА Новости, 06.03.2026
Суд оставил в силе приговор по делу об отравлении напитком "Мистер сидр"
Самарский областной суд подтвердил приговор производителям напитка "Мистер сидр", из-за употребления которого в 2023 году скончались 50 человек, сообщили РИА... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:07:00+03:00
2026-03-06T14:07:00+03:00
происшествия
самара
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20260306/klubnika-2078975506.html
самара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, россия
Происшествия, Самара, Россия
Суд оставил в силе приговор по делу об отравлении напитком "Мистер сидр"

Суд подтвердил обвинительный приговор по делу об отравлении "Мистером сидром"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 6 мар - РИА Новости. Самарский областной суд подтвердил приговор производителям напитка "Мистер сидр", из-за употребления которого в 2023 году скончались 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Приговор первой инстанции оставлен без изменений", - сообщила собеседница агентства.
В сентябре 2025 года суд Самары назначил Артему Айрапетяну и Анару Гусейнову восемь и девять лет колонии соответственно по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Фигуранты для сокращения технических расходов заменили естественную технологию создания напитка и стали добавлять спирт в растворимый сок. Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил не менее 4 тысяч литров спирта, оказавшегося ядовитым метанолом, похищенного со склада полиции. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали.
Торт с клубникой - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Врач предупредила об опасности десертов с клубникой
Вчера, 12:44
 
ПроисшествияСамараРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала