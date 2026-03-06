https://ria.ru/20260306/sud-2079006396.html
Суд оставил в силе приговор по делу об отравлении напитком "Мистер сидр"
Суд оставил в силе приговор по делу об отравлении напитком "Мистер сидр" - РИА Новости, 06.03.2026
Суд оставил в силе приговор по делу об отравлении напитком "Мистер сидр"
Самарский областной суд подтвердил приговор производителям напитка "Мистер сидр", из-за употребления которого в 2023 году скончались 50 человек, сообщили РИА... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:07:00+03:00
2026-03-06T14:07:00+03:00
2026-03-06T14:07:00+03:00
происшествия
самара
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20260306/klubnika-2078975506.html
самара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, россия
Происшествия, Самара, Россия
Суд оставил в силе приговор по делу об отравлении напитком "Мистер сидр"
Суд подтвердил обвинительный приговор по делу об отравлении "Мистером сидром"
САМАРА, 6 мар - РИА Новости. Самарский областной суд подтвердил приговор производителям напитка "Мистер сидр", из-за употребления которого в 2023 году скончались 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Приговор первой инстанции оставлен без изменений", - сообщила собеседница агентства.
В сентябре 2025 года суд Самары
назначил Артему Айрапетяну и Анару Гусейнову восемь и девять лет колонии соответственно по части 3 статьи 238 УК РФ
(производство и реализация спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Фигуранты для сокращения технических расходов заменили естественную технологию создания напитка и стали добавлять спирт в растворимый сок. Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил не менее 4 тысяч литров спирта, оказавшегося ядовитым метанолом, похищенного со склада полиции. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали.