Суд запретил распространение рецепта коктейля Молотова в Telegram

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещённой к распространению информацию в Telegram-канале с инструкцией по изготовлению коктейля Молотова, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

« "Административное исковое заявление прокурора… о признании информации запрещенной к распространению – удовлетворить. Признать информацию… запрещенной к распространению", - сказано в документах.

Судом установлено, что в открытом доступе в одном из Telegram-каналов содержится инструкция по изготовлению бутылок с зажигательной смесью - коктейля Молотова.

Сообщается, что информация о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ может использоваться при совершении уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).