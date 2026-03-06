https://ria.ru/20260306/sud-2078975145.html
Суд запретил распространение рецепта коктейля Молотова в Telegram
Суд запретил распространение рецепта коктейля Молотова в Telegram - РИА Новости, 06.03.2026
Суд запретил распространение рецепта коктейля Молотова в Telegram
Суд в Москве признал запрещённой к распространению информацию в Telegram-канале с инструкцией по изготовлению коктейля Молотова, указано в официальных судебных...
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещённой к распространению информацию в Telegram-канале с инструкцией по изготовлению коктейля Молотова, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Административное исковое заявление прокурора… о признании информации запрещенной к распространению – удовлетворить. Признать информацию… запрещенной к распространению", - сказано в документах.
Судом установлено, что в открытом доступе в одном из Telegram-каналов содержится инструкция по изготовлению бутылок с зажигательной смесью - коктейля Молотова.
Сообщается, что информация о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ может использоваться при совершении уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ст. 205 УК РФ
(террористический акт), ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Таким образом, как указано в документах, действующим законодательством запрещено распространение данной информации, так как она "может быть использована для совершения уголовно наказуемых деяний".