Прокурор попросил суд ужесточить приговор стендап-комику Останину*

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Прокурор попросил Мосгорсуд ужесточить приговор стендап-комику Артемию Останину* по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как следует из озвученного в суде апелляционного представления прокурора, наказание Останину* необходимо усилить до лишения свободы на срок 5 лет 11 месяцев, то есть на два месяца. На этом сроке обвинение настаивало ещё в суде первой инстанции.

Мещанский суд Москвы 4 февраля приговорил комика к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей и запретом на срок три года администрировать сайты. Решение было обжаловано как защитой, так и обвинением. Адвокат и Останин* настаивают на оправдании.

По версии следствия, комик в развлекательном заведении, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.