Прокурор попросил суд ужесточить приговор стендап-комику Останину*
12:15 06.03.2026
Прокурор попросил суд ужесточить приговор стендап-комику Останину*
Прокурор попросил суд ужесточить приговор стендап-комику Останину*

Артемий Останин* в суде
Артемий Останин* в суде. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Прокурор попросил Мосгорсуд ужесточить приговор стендап-комику Артемию Останину* по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как следует из озвученного в суде апелляционного представления прокурора, наказание Останину* необходимо усилить до лишения свободы на срок 5 лет 11 месяцев, то есть на два месяца. На этом сроке обвинение настаивало ещё в суде первой инстанции.
Мещанский суд Москвы 4 февраля приговорил комика к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей и запретом на срок три года администрировать сайты. Решение было обжаловано как защитой, так и обвинением. Адвокат и Останин* настаивают на оправдании.
По версии следствия, комик в развлекательном заведении, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Концерты комика Щербакова в России пропали из афиш
Концерты комика Щербакова в России пропали из афиш
3 марта, 11:03
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияМоскваМосковский городской судАртемий Останин*
 
 
