Верховный суд освободил осужденную, родившую ребенка в колонии - РИА Новости, 06.03.2026
11:32 06.03.2026
Верховный суд освободил осужденную, родившую ребенка в колонии
Верховный суд освободил осужденную, родившую ребенка в колонии
2026-03-06T11:32:00+03:00
2026-03-06T11:32:00+03:00
Верховный суд освободил осужденную, родившую ребенка в колонии

Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Верховный суд России освободил из колонии и отсрочил наказание осужденной за участие в организованной преступной группе после того, как она родила ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Краснодарский краевой суд в мае 2025 года приговорил к срокам до 10 лет лишения свободы участников банды, которая похищала нечистых на руку наркокурьеров и требовала от них денег. Елизавета Эмгрунт входила в состав ОПГ, где у нее была роль водителя. Сначала суд приговорил её к условному сроку. Позже наказание ужесточили и отправили ее в колонию. В колонии у Эмгрунт родилась дочь, и осужденная подала жалобу в кассацию.
"Верховный Суд Российской Федерации признал доводы жалобы заслуживающими внимания, освободил Елизавету Эмгрунт из-под стражи и отсрочил отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Верховном суде, на такое решение повлияло то, что Эмгрунт не применяла насилие к потерпевшим и не причиняла им морального или физического вреда, кроме того, она признала свою вину.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
