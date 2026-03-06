Верховный суд освободил осужденную, родившую ребенка в колонии

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Верховный суд России освободил из колонии и отсрочил наказание осужденной за участие в организованной преступной группе после того, как она родила ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как пояснили в Верховном суде, на такое решение повлияло то, что Эмгрунт не применяла насилие к потерпевшим и не причиняла им морального или физического вреда, кроме того, она признала свою вину.