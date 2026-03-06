https://ria.ru/20260306/sud-2078957108.html
Верховный суд освободил осужденную, родившую ребенка в колонии
2026-03-06T11:32:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский краевой суд
верховный суд рф
россия
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Верховный суд России освободил из колонии и отсрочил наказание осужденной за участие в организованной преступной группе после того, как она родила ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Краснодарский краевой суд
в мае 2025 года приговорил к срокам до 10 лет лишения свободы участников банды, которая похищала нечистых на руку наркокурьеров и требовала от них денег. Елизавета Эмгрунт входила в состав ОПГ, где у нее была роль водителя. Сначала суд приговорил её к условному сроку. Позже наказание ужесточили и отправили ее в колонию. В колонии у Эмгрунт родилась дочь, и осужденная подала жалобу в кассацию.
"Верховный Суд Российской Федерации признал доводы жалобы заслуживающими внимания, освободил Елизавету Эмгрунт из-под стражи и отсрочил отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Верховном суде, на такое решение повлияло то, что Эмгрунт не применяла насилие к потерпевшим и не причиняла им морального или физического вреда, кроме того, она признала свою вину.