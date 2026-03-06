Рейтинг@Mail.ru
10:19 06.03.2026
Житель Хабаровского края получил срок за шпионаж в пользу Украины
Хабаровский краевой суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Комсомольска-на-Амуре, шпионившего в интересах украинской разведки, сообщили РИА...
происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, украина
Происшествия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Украина
Житель Хабаровского края получил срок за шпионаж в пользу Украины

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Хабаровский краевой суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Комсомольска-на-Амуре, шпионившего в интересах украинской разведки, сообщили РИА Новости в УФСБ по Хабаровскому краю.
В ведомстве пояснили, что мужчина в интернете связался с представителями ГУР МО Украины и передал им информацию о деятельности оборонного предприятия Хабаровского края.
"Хабаровским краевым судом вынесен приговор в отношении жителя города Комсомольска-на-Амуре, который признан виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины, деятельность которого направлена против безопасности Российской Федерации, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет в колонии строгого режима", – сообщило ведомство.
Уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Хабаровском крае мужчину задержали за госизмену
6 февраля, 09:51
 
ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреУкраина
 
 
