Житель Хабаровского края получил срок за шпионаж в пользу Украины

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Хабаровский краевой суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Комсомольска-на-Амуре, шпионившего в интересах украинской разведки, сообщили РИА Новости в УФСБ по Хабаровскому краю.
В ведомстве пояснили, что мужчина в интернете связался с представителями ГУР МО Украины и передал им информацию о деятельности оборонного предприятия Хабаровского края.
"Хабаровским краевым судом вынесен приговор в отношении жителя города Комсомольска-на-Амуре, который признан виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины, деятельность которого направлена против безопасности Российской Федерации, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет в колонии строгого режима", – сообщило ведомство.
Уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.
