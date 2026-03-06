https://ria.ru/20260306/streych-2078958787.html
Умер режиссер фильма "Театр" Янис Стрейч
Умер режиссер фильма "Театр" Янис Стрейч
Латвийский режиссер Янис Стрейч, снявший экранизацию романа Сомерсета Моэма "Театр" 1978 года, умер 5 марта в возрасте 89 лет, сообщает портал "Кинотеатр.ру". РИА Новости, 06.03.2026
культура
