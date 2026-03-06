Умер режиссер фильма "Театр" Янис Стрейч

В 1963 году он окончил режиссерское отделение Латвийской государственной консерватории (мастерская А. Лейманиса).

Режиссер в 1991-1995 годах был председателем Союза кинематографистов Латвии, а с 1999 года - почётный член Академии наук Латвии. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1976).