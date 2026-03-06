Рейтинг@Mail.ru
Умер режиссер фильма "Театр" Янис Стрейч
Искусство
Культура
 
11:39 06.03.2026
Умер режиссер фильма "Театр" Янис Стрейч
Умер режиссер фильма "Театр" Янис Стрейч - РИА Новости, 06.03.2026
Умер режиссер фильма "Театр" Янис Стрейч
Латвийский режиссер Янис Стрейч, снявший экранизацию романа Сомерсета Моэма "Театр" 1978 года, умер 5 марта в возрасте 89 лет, сообщает портал "Кинотеатр.ру". РИА Новости, 06.03.2026
латвия, ссср, ивар калныньш, рижская киностудия
Культура, Латвия, СССР, Ивар Калныньш, Рижская киностудия
Умер режиссер фильма "Театр" Янис Стрейч

Режиссер фильма "Театр" Янис Стрейч умер в возрасте 89 лет

Янис Стрейч
Янис Стрейч - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
CC BY-SA 4.0 / Marruciic /
Янис Стрейч. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Латвийский режиссер Янис Стрейч, снявший экранизацию романа Сомерсета Моэма "Театр" 1978 года, умер 5 марта в возрасте 89 лет, сообщает портал "Кинотеатр.ру".
"Стрейч Янис Янович: 26 сентября 1936, п. Анспоки, Латвия - 5 марта 2026", - говорится в карточке режиссера на портале.
Стрейч снял картину "Театр" в 1978 году, популярную в СССР, главные роли в ней исполнили Вия Артмане, Гунарс Цилинский (Цилинскис), Эльза Радзиня, Ивар Калныньш.
В 1963 году он окончил режиссерское отделение Латвийской государственной консерватории (мастерская А. Лейманиса).
С 1963 года работал на Рижской киностудии.
Режиссер в 1991-1995 годах был председателем Союза кинематографистов Латвии, а с 1999 года - почётный член Академии наук Латвии. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1976).
 
Культура Латвия СССР Ивар Калныньш Рижская киностудия
 
 
