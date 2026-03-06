Рейтинг@Mail.ru
Страны Персидского залива могут снизить инвестиции за рубеж, пишет FT - РИА Новости, 06.03.2026
09:24 06.03.2026
Страны Персидского залива могут снизить инвестиции за рубеж, пишет FT
Страны Персидского залива могут снизить инвестиции за рубеж, пишет FT
Страны Персидского залива могут снизить инвестиции за рубеж, пишет FT

FT: страны Персидского залива обсуждают пересмотр зарубежных инвестиций

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива рассматривают возможность пересмотра зарубежных инвестиций и финансовых обязательств из-за растущего давления на их бюджеты, вызванного событиями на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Давление на бюджеты государств Персидского залива может заставить их пересмотреть зарубежные инвестиции и будущие обязательства, поскольку они ищут способы смягчить финансовую нагрузку, вызванную американо-израильской войной против Ирана", - передает газета.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Страны Персидского залива столкнулись с "кошмарным сценарием", пишут СМИ
4 марта, 12:52
Причиной бюджетного напряжения стали падение доходов от энергетики из-за перебоев с добычей и поставками, а также потери в туризме и авиации. Дополнительное давление создаёт рост оборонных расходов.
По словам одного из источников, такие обсуждения уже проходят в крупнейших странах залива - Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Катаре. Власти оценивают влияние конфликта на государственные финансы и рассматривают возможный пересмотр инвестиционных обязательств, включая вложения в зарубежные компании и государства, спортивные спонсорства и контракты с инвесторами.
А любые ограничения инвестиций могут усилить давление на американские власти с целью ускорить дипломатическое урегулирование конфликта, пишет газета.
По словам советника одного из правительств, возможный пересмотр инвестиционных программ уже привлёк внимание Белого дома. Суверенные фонды стран Персидского залива входят в число крупнейших инвесторов в мире, а Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар в прошлом году пообещали вложить сотни миллиардов долларов в экономику США после визита американского президента Дональда Трампа.
Дональд Трамп и Мухаммед бен Салман - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Эксперт рассказал, почему США всегда поддерживают Саудовскую Аравию
20 февраля, 20:27
Эскалация уже нанесла серьёзный экономический ущерб. Судоходство через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти и газа, резко сократилось, а в акватории залива были повреждены как минимум десять танкеров.
Катар, второй по величине экспортёр сжиженного природного газа в мире, был вынужден объявить форс-мажор после приостановки работы своего крупнейшего завода сжижения газа из-за атаки беспилотника. Кроме того, удару подвергся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии.
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
СМИ: страны Залива думают о заморозке инвестиций из-за ситуации с Ираном
Вчера, 02:12
 
