Страны Персидского залива могут снизить инвестиции за рубеж, пишет FT

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива рассматривают возможность пересмотра зарубежных инвестиций и финансовых обязательств из-за растущего давления на их бюджеты, вызванного событиями на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Давление на бюджеты государств Персидского залива может заставить их пересмотреть зарубежные инвестиции и будущие обязательства, поскольку они ищут способы смягчить финансовую нагрузку, вызванную американо-израильской войной против Ирана", - передает газета.

Причиной бюджетного напряжения стали падение доходов от энергетики из-за перебоев с добычей и поставками, а также потери в туризме и авиации. Дополнительное давление создаёт рост оборонных расходов.

ОАЭ, Кувейте и По словам одного из источников, такие обсуждения уже проходят в крупнейших странах залива - Саудовской Аравии Катаре . Власти оценивают влияние конфликта на государственные финансы и рассматривают возможный пересмотр инвестиционных обязательств, включая вложения в зарубежные компании и государства, спортивные спонсорства и контракты с инвесторами.

А любые ограничения инвестиций могут усилить давление на американские власти с целью ускорить дипломатическое урегулирование конфликта, пишет газета.

По словам советника одного из правительств, возможный пересмотр инвестиционных программ уже привлёк внимание Белого дома. Суверенные фонды стран Персидского залива входят в число крупнейших инвесторов в мире, а Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар в прошлом году пообещали вложить сотни миллиардов долларов в экономику США после визита американского президента Дональда Трампа

Эскалация уже нанесла серьёзный экономический ущерб. Судоходство через Ормузский пролив , один из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти и газа, резко сократилось, а в акватории залива были повреждены как минимум десять танкеров.