Врач перечислила опасные осложнения кариеса

КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Кариес может вызвать воспаление нерва, периодонтит и даже абсцесс, рассказала в беседе с РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.
"Пульпит (воспаление нерва) возникает, когда кариес достигает большой глубины и инфекция перемещается внутрь зуба. Сначала боли в зубе могут возникать только от раздражителей, попадающих на зуб (холодного, горячего, сладкого, твердого), но рано или поздно боль усилится, станет возникать и без причины, в том числе ночью", - рассказала профессор.
Стоматолог рассказал, сколько раз в день нужно чистить зубы
6 февраля, 04:26
Она уточнила, что боль может быть нестерпимой, стреляющей, распространяющейся по челюсти, в разные области лица и головы.
"Человек уже не понимает, какой зуб у него болит. Зуб с пульпитом обычно можно спасти, но лечение будет сложнее для врача и дороже для пациента, чем лечение простого кариеса", - отметила Тё.
По ее словам, если вовремя не вылечить пульпит, возникает периодонтит (выход воспаления за пределы корня зуба).
"Инфекция через корень зуба распространяется в кость, окружающую зуб. Это состояние, когда к зубу больно прикасаться, кажется, что он "вырос" или шатается. Вокруг корня образуется гнойный мешочек (гранулема или киста). Это "мина замедленного действия", - сказала доктор.
В Белгороде нашли способ спасения зубов при кариесе
24 февраля, 09:00
Профессор добавила, что из-за кариеса также может возникнуть периостит и абсцесс (флюс).
"Когда гноя становится слишком много, он прорывается наружу, под надкостницу. Опухает десна, щека, затекает глаз, поднимается температура. Это состояние опасное для жизни, требующее уже не просто лечения, а неотложной помощи с удалением зуба, проведением разрезов, назначением антибиотиков", - рассказала Тё.
Ученые разработали пленку для зубов "стоп кариес"
29 апреля 2025, 09:00