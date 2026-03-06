Врач перечислила опасные осложнения кариеса

КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Кариес может вызвать воспаление нерва, периодонтит и даже абсцесс, рассказала в беседе с РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.

"Пульпит (воспаление нерва) возникает, когда кариес достигает большой глубины и инфекция перемещается внутрь зуба. Сначала боли в зубе могут возникать только от раздражителей, попадающих на зуб (холодного, горячего, сладкого, твердого), но рано или поздно боль усилится, станет возникать и без причины, в том числе ночью", - рассказала профессор.

Она уточнила, что боль может быть нестерпимой, стреляющей, распространяющейся по челюсти, в разные области лица и головы.

"Человек уже не понимает, какой зуб у него болит. Зуб с пульпитом обычно можно спасти, но лечение будет сложнее для врача и дороже для пациента, чем лечение простого кариеса", - отметила Тё.

По ее словам, если вовремя не вылечить пульпит, возникает периодонтит (выход воспаления за пределы корня зуба).

"Инфекция через корень зуба распространяется в кость, окружающую зуб. Это состояние, когда к зубу больно прикасаться, кажется, что он "вырос" или шатается. Вокруг корня образуется гнойный мешочек (гранулема или киста). Это "мина замедленного действия", - сказала доктор.

Профессор добавила, что из-за кариеса также может возникнуть периостит и абсцесс (флюс).