Рейтинг@Mail.ru
Врач перечислила опасные осложнения кариеса - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/stomatologiya-2078901641.html
Врач перечислила опасные осложнения кариеса
Врач перечислила опасные осложнения кариеса - РИА Новости, 06.03.2026
Врач перечислила опасные осложнения кариеса
Кариес может вызвать воспаление нерва, периодонтит и даже абсцесс, рассказала в беседе с РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T04:32:00+03:00
2026-03-06T04:32:00+03:00
здоровье - общество
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828223113_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7034926f5187e44b39f03b1244256655.jpg
https://ria.ru/20260206/zuby-2072592654.html
https://ria.ru/20260224/nauka-2075781848.html
https://ria.ru/20250429/nauka-2013408110.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828223113_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_ba6b0c36cbb2905dca12cf50dfbe7770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, общество
Здоровье - Общество, Россия, Общество
Врач перечислила опасные осложнения кариеса

РИА Новости: врач Те рассказала, что кариес может вызвать воспаление нерва

© Фото : FreepikЖенщина с зубной болью у стоматолога
Женщина с зубной болью у стоматолога - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Freepik
Женщина с зубной болью у стоматолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Кариес может вызвать воспаление нерва, периодонтит и даже абсцесс, рассказала в беседе с РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.
"Пульпит (воспаление нерва) возникает, когда кариес достигает большой глубины и инфекция перемещается внутрь зуба. Сначала боли в зубе могут возникать только от раздражителей, попадающих на зуб (холодного, горячего, сладкого, твердого), но рано или поздно боль усилится, станет возникать и без причины, в том числе ночью", - рассказала профессор.
Девушка чистит зубы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Стоматолог рассказал, сколько раз в день нужно чистить зубы
6 февраля, 04:26
Она уточнила, что боль может быть нестерпимой, стреляющей, распространяющейся по челюсти, в разные области лица и головы.
"Человек уже не понимает, какой зуб у него болит. Зуб с пульпитом обычно можно спасти, но лечение будет сложнее для врача и дороже для пациента, чем лечение простого кариеса", - отметила Тё.
По ее словам, если вовремя не вылечить пульпит, возникает периодонтит (выход воспаления за пределы корня зуба).
"Инфекция через корень зуба распространяется в кость, окружающую зуб. Это состояние, когда к зубу больно прикасаться, кажется, что он "вырос" или шатается. Вокруг корня образуется гнойный мешочек (гранулема или киста). Это "мина замедленного действия", - сказала доктор.
Девушка во время приема у стоматолога - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Белгороде нашли способ спасения зубов при кариесе
24 февраля, 09:00
Профессор добавила, что из-за кариеса также может возникнуть периостит и абсцесс (флюс).
"Когда гноя становится слишком много, он прорывается наружу, под надкостницу. Опухает десна, щека, затекает глаз, поднимается температура. Это состояние опасное для жизни, требующее уже не просто лечения, а неотложной помощи с удалением зуба, проведением разрезов, назначением антибиотиков", - рассказала Тё.
Девушка на приеме у стоматолога - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Ученые разработали пленку для зубов "стоп кариес"
29 апреля 2025, 09:00
 
Здоровье - ОбществоРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала