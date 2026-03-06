Рейтинг@Mail.ru
Мерц объяснил свое поведение в Белом доме - РИА Новости, 06.03.2026
23:29 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ssha-2079148902.html
Мерц объяснил свое поведение в Белом доме
Мерц объяснил свое поведение в Белом доме - РИА Новости, 06.03.2026
Мерц объяснил свое поведение в Белом доме
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объяснил свое смирное поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме нежеланием спорить с ним перед включенными... РИА Новости, 06.03.2026
в мире, германия, сша, иран, фридрих мерц, дональд трамп, кир стармер, politico, хдс/хсс, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Германия, США, Иран, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Кир Стармер, Politico, ХДС/ХСС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Мерц объяснил свое поведение в Белом доме

Мерц объяснил свое поведение в Белом доме нежеланием спорить с Трампом на камеру

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объяснил свое смирное поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме нежеланием спорить с ним перед включенными камерами.
Встреча Трампа и Мерца прошла на этой неделе в Вашингтоне на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, конфликт на Украине и торговые пошлины. В ходе встречи Трамп шутливо шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу. Мерц в ответ рассмеялся, американский президент тоже улыбался. При этом Мерц потратил на свое выступление во время встречи всего три минуты, а все остальное время говорил Трамп.
"Когда камеры работают, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом", - сказал Мерц, выступая в Штокахе на закрытии предвыборной кампании партии ХДС в ландтаг земли Баден-Вюртемберг.
По словам Мерца, он знает об упреках в свой адрес, которые касаются того, что он был "слишком дружелюбным" с американским президентом.
Издание Politico ранее сообщило, что поведение канцлера ФРГ Мерца в Белом доме демонстрирует его бессилие и, вероятно, оставит неприятный осадок среди европейцев.
Согласно публикации издания, Мерц сидел "в основном тихо", в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании из-за ее позиции касательно американской атаки на Иран. Мерц также не отреагировал, когда американский лидер обрушился с критикой на премьера Великобритании Кира Стармера, угрожая увеличить торговые пошлины. Politico указывает, что канцлер придерживается очевидной стратегии - никогда не противоречить Трампу перед камерами, умасливая его и продвигая немецкое видение ситуации в частных разговорах.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. 3 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Мерц рассказал подробности встречи с Трампом
4 марта, 10:37
 
