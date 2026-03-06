Мерц объяснил свое поведение в Белом доме

БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объяснил свое смирное поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме нежеланием спорить с ним перед включенными камерами.

По словам Мерца, он знает об упреках в свой адрес, которые касаются того, что он был "слишком дружелюбным" с американским президентом.