Ирана заявил, что США применили против страны оружие для третьей мировой
Ирана заявил, что США применили против страны оружие для третьей мировой - РИА Новости, 06.03.2026
Ирана заявил, что США применили против страны оружие для третьей мировой
Соединенные Штаты применили в отношении Ирана резервы вооружения, которое хранилось "для третьей мировой войны", заявил официальный представитель генерального... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:07:00+03:00
2026-03-06T23:07:00+03:00
2026-03-06T23:08:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Ирана заявил, что США применили против страны оружие для третьей мировой
Армия Ирана заявила, что США применили против страны оружие для третьей мировой