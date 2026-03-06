Рейтинг@Mail.ru
Ирана заявил, что США применили против страны оружие для третьей мировой - РИА Новости, 06.03.2026
23:07 06.03.2026 (обновлено: 23:08 06.03.2026)
Ирана заявил, что США применили против страны оружие для третьей мировой
Соединенные Штаты применили в отношении Ирана резервы вооружения, которое хранилось "для третьей мировой войны", заявил официальный представитель генерального... РИА Новости, 06.03.2026
Ирана заявил, что США применили против страны оружие для третьей мировой

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты применили в отношении Ирана резервы вооружения, которое хранилось "для третьей мировой войны", заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи.
"Американцы испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны, и сейчас используют его против нас", - сказал Шекарчи, его слова приводит иранское агентство Fars.
Он также отметил, что Иран обязательно использует более продвинутое оружие против США и Израиля, отметив при этом, что армия Ирана привнесет иранскому народу "добрую весть". В связи с этим Шекарчи упомянул "некий инцидент", который произошел в пятницу на базе США в Бахрейне, - он, по его словам, "распространится во всех СМИ" в ближайшие дни.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран заявил о гибели большого числа военных США при ударе в Бахрейне
