В США рассказали о запасах боеприпасов для достижения целей в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
21:33 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ssha-2079133111.html
В США рассказали о запасах боеприпасов для достижения целей в Иране
У США более чем достаточно боеприпасов для достижения целей операции в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:33:00+03:00
2026-03-06T21:33:00+03:00
в мире
сша
иран
каролин левитт
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
в мире, сша, иран, каролин левитт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Каролин Левитт, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США рассказали о запасах боеприпасов для достижения целей в Иране

Левитт: у США достаточно боеприпасов для достижения целей операции в Иране

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. У США более чем достаточно боеприпасов для достижения целей операции в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"У нас более чем достаточно боеприпасов и запасов вооружений для достижения поставленных целей", - сказала она журналистам.
Иран объявил о начале новой волны операции против США и Израиля
Иран объявил о начале новой волны операции против США и Израиля
В мире, США, Иран, Каролин Левитт, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
