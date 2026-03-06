https://ria.ru/20260306/ssha-2079133111.html
В США рассказали о запасах боеприпасов для достижения целей в Иране
В США рассказали о запасах боеприпасов для достижения целей в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
В США рассказали о запасах боеприпасов для достижения целей в Иране
У США более чем достаточно боеприпасов для достижения целей операции в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:33:00+03:00
2026-03-06T21:33:00+03:00
2026-03-06T21:33:00+03:00
в мире
сша
иран
каролин левитт
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2364:1330_1920x0_80_0_0_df1bd0ce5c558ef9dee0129dc73f9a48.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2079130037.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, каролин левитт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Каролин Левитт, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США рассказали о запасах боеприпасов для достижения целей в Иране
Левитт: у США достаточно боеприпасов для достижения целей операции в Иране