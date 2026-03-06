Рейтинг@Mail.ru
В Казвине при ударе США и Израиля рядом со школой погиб ребенок, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
19:32 06.03.2026
В Казвине при ударе США и Израиля рядом со школой погиб ребенок, пишут СМИ
Ребенок погиб при ударе США и Израиля рядом со школой для мальчиков в иранском Казвине, сообщило агентство IRNA. РИА Новости, 06.03.2026
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Казвине при ударе США и Израиля рядом со школой погиб ребенок, пишут СМИ

IRNA: в Казвине при ударе США и Израиля рядом со школой погиб ребенок

Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Ребенок погиб при ударе США и Израиля рядом со школой для мальчиков в иранском Казвине, сообщило агентство IRNA.
Оно не уточнило, когда это произошло, однако в своем Telegram-канале опубликовало видео, на котором запечатлен как момент взрыва рядом со школой, так и обстановка на школьной площадке и в самой школе .
На видео показано, как ребенок падает после того, как в него, предположительно, отлетел посторонний предмет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Рубио заявил, что конфликт с Ираном продлится несколько недель, пишет Axios
