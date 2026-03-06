https://ria.ru/20260306/ssha-2079110745.html
США не ведут диалог с Ираном, пишет Axios
США не ведут диалог с Ираном, пишет Axios - РИА Новости, 06.03.2026
США не ведут диалог с Ираном, пишет Axios
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в ходе телефонных разговоров с главами МИД нескольких арабских стран, что США на данный момент не ведут диалога с Ираном,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T19:16:00+03:00
2026-03-06T19:16:00+03:00
2026-03-06T19:25:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
марко рубио
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2079102834.html
сша
иран
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), марко рубио, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Военная операция США и Израиля против Ирана
США не ведут диалог с Ираном, пишет Axios
Axios: Рубио заявил, что США не ведут диалог с Ираном