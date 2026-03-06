Рейтинг@Mail.ru
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
19:08 06.03.2026 (обновлено: 23:36 06.03.2026)
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
в мире, сша, иран, литва, гитанас науседа, военная операция сша и израиля против ирана
Науседа: Литва готова предоставить США свою территорию для операции в Иране

© Фото : U.S. Navy Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Литва готова предоставить США свою территорию для обеспечения логистики в операции против Ирана, заявил президент страны Гитанас Науседа, его слова передает LRT.
"Как верный и ответственный союзник, мы бы рассмотрели такую ​​возможность. Вероятно, территория будет предоставлена США в логистических целях, а не в ​прямых военных, поскольку мы учитываем тот факт, что страна находится далеко от горячих точек", — сказал он.
Науседа также выразил надежду, что "иранский режим вернется на дипломатический путь".
Ранее советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите в эфире радио Žinių заявила, что Литва готова по просьбе США обсудить вопрос отправки своих войск для участия в операции против Ирана, но пока таких запросов не получала.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранЛитваГитанас НауседаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
