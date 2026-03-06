https://ria.ru/20260306/ssha-2079109314.html
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
Литва готова предоставить США свою территорию для обеспечения логистики в операции против Ирана, заявил президент страны Гитанас Науседа, его слова передает... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T19:08:00+03:00
2026-03-06T19:08:00+03:00
2026-03-06T23:36:00+03:00
Науседа: Литва готова предоставить США свою территорию для операции в Иране