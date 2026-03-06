СМИ: США, предположительно, по ошибке ударили по иракскому блокпосту

"Район близ пограничного КПП Джелат… подвергся американо-израильскому обстрелу, в результате чего легкие осколочные ранения получил военнослужащий", - сообщил источник.

По его словам, целью удара, по предварительной версии иракской стороны, был иранский блокпост, расположенный "буквально на расстоянии нескольких метров" от атакованного иракского объекта.