СМИ: США, предположительно, по ошибке ударили по иракскому блокпосту

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. США и Израиль нанесли удар по иракскому блокпосту на границе с Ираном в провинции Мейсан, иракская сторона предполагает, что ее объект был атакован по ошибке вместо расположенного рядом иранского, сообщило агентство Shafaq со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
"Район близ пограничного КПП Джелат… подвергся американо-израильскому обстрелу, в результате чего легкие осколочные ранения получил военнослужащий", - сообщил источник.
По его словам, целью удара, по предварительной версии иракской стороны, был иранский блокпост, расположенный "буквально на расстоянии нескольких метров" от атакованного иракского объекта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий