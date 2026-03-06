Рейтинг@Mail.ru
Иран сообщил о поражении американского танкера - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 06.03.2026 (обновлено: 14:57 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/ssha-2079029420.html
Иран сообщил о поражении американского танкера
Иран сообщил о поражении американского танкера - РИА Новости, 06.03.2026
Иран сообщил о поражении американского танкера
Военные Ирана сообщили о поражении нефтяного танкера, принадлежащего США, рядом с побережьем Кувейта, заявил центральный штаб иранского военного командования... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:55:00+03:00
2026-03-06T14:57:00+03:00
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec6a91073e50f5cc562dc710ee7378c9.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2079021929.html
иран
сша
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6876b0c04822319ae1a3c9b594bc6577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, кувейт, в мире
Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Кувейт, В мире
Иран сообщил о поражении американского танкера

Иран сообщил о поражении американского танкера рядом с Кувейтом

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Военные Ирана сообщили о поражении нефтяного танкера, принадлежащего США, рядом с побережьем Кувейта, заявил центральный штаб иранского военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия".
"Принадлежащий США танкер подвергся атаке у побережья Кувейта и теперь горит", - говорится иранских военных, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
При этом центральный штаб "Хатам аль-Анбия" не уточняет, когда это произошло. Однако Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 5 марта сообщало о взрыве на танкере у берегов Кувейта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранская баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран назвал утреннюю атаку на базы США и Израиля местью за удары по школе
Вчера, 14:35
 
ИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаКувейтВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала