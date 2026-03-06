https://ria.ru/20260306/ssha-2079029420.html
Иран сообщил о поражении американского танкера
Иран сообщил о поражении американского танкера - РИА Новости, 06.03.2026
Иран сообщил о поражении американского танкера
Военные Ирана сообщили о поражении нефтяного танкера, принадлежащего США, рядом с побережьем Кувейта, заявил центральный штаб иранского военного командования... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:55:00+03:00
2026-03-06T14:55:00+03:00
2026-03-06T14:57:00+03:00
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec6a91073e50f5cc562dc710ee7378c9.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2079021929.html
иран
сша
кувейт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6876b0c04822319ae1a3c9b594bc6577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, кувейт, в мире
Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Кувейт, В мире
Иран сообщил о поражении американского танкера
Иран сообщил о поражении американского танкера рядом с Кувейтом