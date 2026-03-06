Рейтинг@Mail.ru
В ГД назвали дешевым трепом заявления Зеленского о помощи США против Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
14:18 06.03.2026
В ГД назвали дешевым трепом заявления Зеленского о помощи США против Ирана
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Бородай заявил РИА Новости, что считает дешевым трепом заявления Владимира Зеленского об отправке "специалистов" на Ближний Восток якобы для помощи США в борьбе с иранскими дронами.
Во вторник Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.
"Дешевый треп, как и большинство заявлений Зеленского, они сделаны в целях провокации, пиара. Но это заявление не касается никакой реальной действительности. Для того, чтобы оказать существенное давление на такой огромной территории, на такой огромной границе, им надо будет присылать тысячи дроноводов. А эти тысячи дроноводов у них, мягко выражаясь, сейчас заняты", – сказал Бородай.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Уже на гуталине". Захарова пошутила о словах Зеленского о Ближнем Востоке
4 марта, 13:21
 
