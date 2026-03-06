https://ria.ru/20260306/ssha-2079013201.html
В ГД назвали дешевым трепом заявления Зеленского о помощи США против Ирана
В ГД назвали дешевым трепом заявления Зеленского о помощи США против Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
В ГД назвали дешевым трепом заявления Зеленского о помощи США против Ирана
Депутат Госдумы Александр Бородай заявил РИА Новости, что считает дешевым трепом заявления Владимира Зеленского об отправке "специалистов" на Ближний Восток... РИА Новости, 06.03.2026
В ГД назвали дешевым трепом заявления Зеленского о помощи США против Ирана
Бородай назвал дешевым трепом заявления Зеленского о помощи США против Ирана