"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление об операции в Иране
13:58 06.03.2026
"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление об операции в Иране
"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление об операции в Иране
"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление об операции в Иране
Боевые действия с Ираном приведут к поражению Соединенных Штатов в возможной войне с Китаем, пишет 19FortyFive. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
сша
иран
китай
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, китай, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Китай, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление об операции в Иране

19FortyFive: конфликт с Ираном приведет к поражению США в войне с Китаем

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Боевые действия с Ираном приведут к поражению Соединенных Штатов в возможной войне с Китаем, пишет 19FortyFive.
«
"Если эта война продолжится дольше даже самых оптимистичных предположений Трампа, и даже если он одержит победу, эта операция может поспособствовать крупному стратегическому поражению от рук Китая в зоне действия американского Индо-Тихоокеанского командования, поскольку ради противостояния иранцам будут истощены основные оборонительные системы и вооружение США в этом регионе", — говорится в публикации.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Западе выступили с новыми мерами в отношении России из-за Ирана
Вчера, 11:16
Обозреватель подчеркнул, что американский военно-промышленной комплекс не сможет восполнить перенаправленное на войну с Ираном вооружение.
Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Боеприпас, запущенный из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Вызвало нервозность". СМИ узнали, что заставило Киев паниковать
Вчера, 09:02
 
В миреСШАИранКитайДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
