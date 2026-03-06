"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление об операции в Иране

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Боевые действия с Ираном приведут к поражению Соединенных Штатов в возможной войне с Китаем, пишет 19FortyFive.
"Если эта война продолжится дольше даже самых оптимистичных предположений Трампа, и даже если он одержит победу, эта операция может поспособствовать крупному стратегическому поражению от рук Китая в зоне действия американского Индо-Тихоокеанского командования, поскольку ради противостояния иранцам будут истощены основные оборонительные системы и вооружение США в этом регионе", — говорится в публикации.
Обозреватель подчеркнул, что американский военно-промышленной комплекс не сможет восполнить перенаправленное на войну с Ираном вооружение.
Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.