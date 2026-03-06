Рейтинг@Mail.ru
12:12 06.03.2026
США и Израиль не достигли превосходства в небе над Ираном, пишут СМИ
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль не достигли превосходства в небе над Ираном, пишут СМИ

War Zone: представления о контроле США и Израиля неба над Ираном ошибочны

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Представления о том, что США и Израиль получили превосходство и достигли контроля в воздушном пространстве над Ираном, являются ошибочными и не соответствуют действительности, утверждает портал War Zone.
"Растет число ошибочных представлений о том, что США и Израиль достигли полного контроля над воздушным пространством Ирана и... получили превосходство в воздухе. Это абсолютно не соответствует действительности, и это не было напрямую заявлено американскими войсками", - говорится в сообщении портала.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран пригрозил ударами по иракскому Курдистану
Вчера, 11:46
Отмечается, что хотя существуют районы, где наблюдается превосходство американо-израильских сил в воздухе над Ираном, полного взятия неба под контроль достигнуто не было, и это не должно вызывать удивления на данном этапе конфликта.
"Недооценивать способность Ирана наносить удары и уничтожать самолеты коалиции было бы опасным шагом", - добавляет War Zone.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Борьбу с США и Израилем продолжат до последней пули, заявили в МИД Ирана
Вчера, 10:49
 
