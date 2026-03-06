США не хотят появления во главе Ирана еще одного Хаменеи, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США не хотят появления во главе Ирана лидера, подобного убитому в результате американской атаки верховному руководителю страны Али Хаменеи, и намерены убедиться, что новый глава государства будет разумно настроен по отношению к Вашингтону, заявил в пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
По словам американского президента, иранцы могут сами выбирать нового лидера, однако США должны убедиться, что это будет человек, "разумно настроенный по отношению к Соединённым Штатам".
Трамп также отметил, что рассчитывает сыграть определенную роль в формировании новой власти в Иране. "Одно из того, о чем я собираюсь просить, - это возможность работать с ними над выбором нового лидера", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.