США не хотят появления во главе Ирана еще одного Хаменеи, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США не хотят появления во главе Ирана лидера, подобного убитому в результате американской атаки верховному руководителю страны Али Хаменеи, и намерены убедиться, что новый глава государства будет разумно настроен по отношению к Вашингтону, заявил в пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.