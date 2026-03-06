Рейтинг@Mail.ru
Пентагон подвергся критике за высказывания о ситуации с Ираном, пишет FT - РИА Новости, 06.03.2026
10:41 06.03.2026
Пентагон подвергся критике за высказывания о ситуации с Ираном, пишет FT
в мире
сша
иран
ближний восток
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
Пентагон подвергся критике за высказывания о ситуации с Ираном, пишет FT

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Руководство Пентагона подвергается критике за использование жестокой риторики в высказываниях о ситуации вокруг Ирана, пишет издание Financial Times со ссылкой на бывших правительственных и военных чиновников США.
Издание отмечает, что после эскалации конфликта на Ближнем Востоке Пентагон публиковал в соцсетях множество видеороликов с кадрами военных операций, призванных "продемонстрировать смертоносность" американской армии, аналогичные личные высказывания делал и глава Пентагона Пит Хегсет. В ответ на это критики стали обвинять министерство войны США в использовании "бессердечной и жестокой риторики, которая принижает проблему насилия, сопровождающую вооруженные конфликты".
"Напыщенные высказывания Хегсета кажутся оторванными от реальности в военное время", - заявила изданию бывший сотрудник Пентагона, занимавшаяся вопросами стратегии и политики Мара Карлин.
Бывший подполковник ВВС США Рэйчел Ван Ландингем добавила, что легкомысленность высказываний "мачо" Хегсета выглядит оскорбительной.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
