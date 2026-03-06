Страны Персидского залива разочаровались в защите США, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива на фоне нового этапа эскалации конфликта на Ближнем Востоке разочаровались в возможности и желании США защищать их, пишет издание Foreign Policy.
"Государства Персидского залива больше не могут верить, что США могут или захотят защитить их от экзистенциальных угроз. И даже будучи вынужденными открыто сотрудничать с Израилем в его войне, они будут все чаще рассматривать его как угрозу, а не как потенциального союзника", - пишет издание.
Газета также подчеркивает, что последняя эскалация конфликта разрушила с трудом достигнутое региональное сближение, которое сложилось за последние три года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
