https://ria.ru/20260306/ssha-2078906399.html
США заявили о еще одном подбитом иранском корабле
США заявили о еще одном подбитом иранском корабле - РИА Новости, 06.03.2026
США заявили о еще одном подбитом иранском корабле
Военные США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю беспилотников, сообщает Центральное командование ВС США. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T05:52:00+03:00
2026-03-06T05:52:00+03:00
2026-03-06T05:53:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866175815_0:231:2222:1481_1920x0_80_0_0_849a351710e3e4f4fadfbb9cae61d17e.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078896934.html
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866175815_123:0:2098:1481_1920x0_80_0_0_154a1b512f3d3d87c77f7caf0b96f095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
США заявили о еще одном подбитом иранском корабле
CENTCOM: США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю беспилотников
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Военные США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю беспилотников, сообщает Центральное командование ВС США.
США потопили свыше 30 иранских кораблей, сообщал 27 февраля глава командования адмирал Брэд Купер.
"Иранский корабль-носитель беспилотников, размером примерно с авианосец времен Второй мировой войны, был атакован и сейчас охвачен огнем", - указало командование в Х
.
Неясно, входит ли этот корабль в число тех 30 подбитых, о которых сообщалось ранее.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.