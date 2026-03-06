В США россиянина обвинили в отмывании денег

По данным ведомства, 38-летний Бузолин обвиняется в участии в схеме, в рамках которой зарегистрированная в Хьюстоне компания Verisola Inc. подавала фиктивные заявки MAO на оплату медицинского оборудования, которое на самом деле пациентам не поставлялось.

По версии следствия, Бузолин и его сообщники перевели за рубеж не менее 1,2 миллиона долларов, полученных в результате мошенничества. В случае признания его виновным мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.