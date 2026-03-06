Рейтинг@Mail.ru
04:11 06.03.2026
В США россиянина обвинили в отмывании денег
В США россиянина обвинили в отмывании денег
в мире
сша
хьюстон
техас
В мире, США, Хьюстон, Техас
Полиция в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Власти США обвинили россиянина Николая Бузолина в отмывании 1,2 миллиона долларов, сообщил американский минюст.
"Сегодня в Хьюстоне, штат Техас, состоялось первое слушание по делу гражданина России, обвиняемого в отмывании более 1,2 миллиона долларов, полученных от мошеннической схемы, направленной против организаций Medicare Advantage (MAO)", - говорится в заявлении минюста США.
По данным ведомства, 38-летний Бузолин обвиняется в участии в схеме, в рамках которой зарегистрированная в Хьюстоне компания Verisola Inc. подавала фиктивные заявки MAO на оплату медицинского оборудования, которое на самом деле пациентам не поставлялось.
По версии следствия, Бузолин и его сообщники перевели за рубеж не менее 1,2 миллиона долларов, полученных в результате мошенничества. В случае признания его виновным мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
