03:43 06.03.2026 (обновлено: 04:36 06.03.2026)
Глава Минфина США подтвердил разрешение Индии покупать российскую нефть
экономика
сша
индия
россия
скотт бессент
нефть
военная операция сша и израиля против ирана
экономика, сша, индия, россия, скотт бессент, нефть, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, США, Индия, Россия, Скотт Бессент, Нефть, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Министерство финансов выдает временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море", — написал он в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Между обогащением и крахом: определена роковая цена на нефть
Вчера, 08:00

Лицензия касается только продукции, загруженной на танкеры до 5 марта. Разрешение действует до 4 апреля.

По мнению министра, принятая мера позволит ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику.
Бессент также выразил надежду, что Нью-Дели увеличит закупки американских ресурсов.
В начале февраля президент США Дональд Трамп отменил дополнительную пошлину в размере 25 процентов на товары из Индии, заявив, что взамен Нью-Дели обязался отказаться от покупки российской нефти.

Власти Индии не отрицали и не подтверждали согласие с этими условиями. Как говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, нет оснований полагать, что Нью-Дели пересмотрела подход к сотрудничеству с Москвой.

В марте индийское издание Economic Times писало, что в прошлом месяце Россия оставалась одним из крупнейших поставщиков черного золота для Индии.
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ЕС может ослабить санкции против России из-за ситуации в Иране, пишут СМИ
Вчера, 15:52
 
ЭкономикаСШАИндияРоссияСкотт БессентНефтьВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
