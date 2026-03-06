Глава Минфина США подтвердил разрешение Индии покупать российскую нефть

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
«
"Министерство финансов выдает временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море", — написал он в соцсети Х.
Лицензия касается только продукции, загруженной на танкеры до 5 марта. Разрешение действует до 4 апреля.
По мнению министра, принятая мера позволит ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику.
Бессент также выразил надежду, что Нью-Дели увеличит закупки американских ресурсов.
Власти Индии не отрицали и не подтверждали согласие с этими условиями. Как говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, нет оснований полагать, что Нью-Дели пересмотрела подход к сотрудничеству с Москвой.
В марте индийское издание Economic Times писало, что в прошлом месяце Россия оставалась одним из крупнейших поставщиков черного золота для Индии.