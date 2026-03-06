https://ria.ru/20260306/ssha-2078898073.html
Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с вставкой из мультика
Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с вставкой из мультика
Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с вставкой из мультика
Белый дом в соцсети Х опубликовал видео ударов по Ирану, в котором использована вставка из мультфильма про Губку Боба.
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Белый дом использовал вставку из мультика про Губку Боба в видео ударов по Ирану