Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с вставкой из мультика
03:36 06.03.2026
Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с вставкой из мультика
Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану с вставкой из мультика
Белый дом в соцсети Х опубликовал видео ударов по Ирану, в котором использована вставка из мультфильма про Губку Боба. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T03:36:00+03:00
2026-03-06T03:36:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Белый дом в соцсети Х опубликовал видео ударов по Ирану, в котором использована вставка из мультфильма про Губку Боба.
Ранее Белый дом использовал в подборке ударов по Ирану кадры одной из игр серии Call of Duty.
В этот раз для иллюстрации ударов использовалась вставка из мультфильма про Губку Боба.
"Хочешь посмотреть, как я сделаю это снова?", - задается вопросом персонаж мультика.
После - кадры ударов, затем - повтор той же самой вставки, и так несколько раз.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В мире Иран США Израиль Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
