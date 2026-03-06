США скоро разрешат операции с горнодобывающей отраслью Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Глава МВД США Даг Бургум заявил о скорой выдаче генеральных лицензий на операции с горнодобывающей отраслью Венесуэлы.
"Было выдано четыре генеральные лицензии, которые открыли широкие возможности для нефтегазовой отрасли. Следите за новостями и ожидайте аналогичный набор генеральных лицензий для горнодобывающей отрасли, и это будет включать тех, кто хочет инвестировать в шахты, тех, кто хочет поставлять горнодобывающее оборудование, тех, кто хочет привезти сюда новые технологии", - сказал Бургум журналистам в ходе завершения своего визита в Венесуэлу.
США проявляют интерес к критическим минералам Венесуэлы в контексте своей стратегии по снижению зависимости от Китая. Основные венесуэльские запасы сосредоточены в регионе Ориноко и включают среди прочего колтан, необходимый для производства электроники, смартфонов и аэрокосмических компонентов, редкоземельные элементы, бокситы (алюминий входит в американский список стратегических материалов), а также никель и медь для "зеленой" энергетики, производства аккумуляторов для электромобилей и модернизации электросетей США.