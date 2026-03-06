Рейтинг@Mail.ru
США скоро разрешат операции с горнодобывающей отраслью Венесуэлы - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ssha-2078891755.html
США скоро разрешат операции с горнодобывающей отраслью Венесуэлы
США скоро разрешат операции с горнодобывающей отраслью Венесуэлы - РИА Новости, 06.03.2026
США скоро разрешат операции с горнодобывающей отраслью Венесуэлы
Глава МВД США Даг Бургум заявил о скорой выдаче генеральных лицензий на операции с горнодобывающей отраслью Венесуэлы. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:22:00+03:00
2026-03-06T02:22:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba9bd132768a7cdc675b8b5e6db6fd45.jpg
https://ria.ru/20260306/ssha-2078889022.html
сша
венесуэла
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce10391eca3c557e90abc67f7399fa52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, китай
В мире, США, Венесуэла, Китай
США скоро разрешат операции с горнодобывающей отраслью Венесуэлы

США выдадут лицензии на операции с горнодобывающей отраслью Венесуэлы

© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Глава МВД США Даг Бургум заявил о скорой выдаче генеральных лицензий на операции с горнодобывающей отраслью Венесуэлы.
"Было выдано четыре генеральные лицензии, которые открыли широкие возможности для нефтегазовой отрасли. Следите за новостями и ожидайте аналогичный набор генеральных лицензий для горнодобывающей отрасли, и это будет включать тех, кто хочет инвестировать в шахты, тех, кто хочет поставлять горнодобывающее оборудование, тех, кто хочет привезти сюда новые технологии", - сказал Бургум журналистам в ходе завершения своего визита в Венесуэлу.
США проявляют интерес к критическим минералам Венесуэлы в контексте своей стратегии по снижению зависимости от Китая. Основные венесуэльские запасы сосредоточены в регионе Ориноко и включают среди прочего колтан, необходимый для производства электроники, смартфонов и аэрокосмических компонентов, редкоземельные элементы, бокситы (алюминий входит в американский список стратегических материалов), а также никель и медь для "зеленой" энергетики, производства аккумуляторов для электромобилей и модернизации электросетей США.
Каракас - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США и Венесуэла договорились восстановить дипломатические отношения
01:52
 
В миреСШАВенесуэлаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала