Рейтинг@Mail.ru
США и Венесуэла договорились восстановить дипломатические отношения - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 06.03.2026 (обновлено: 02:34 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/ssha-2078889022.html
США и Венесуэла договорились восстановить дипломатические отношения
США и Венесуэла договорились восстановить дипломатические отношения - РИА Новости, 06.03.2026
США и Венесуэла договорились восстановить дипломатические отношения
США и Венесуэла договорились о восстановлении дипломатических отношений, сообщили в госдепе. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T01:52:00+03:00
2026-03-06T02:34:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_9615378c82e4d2076ecba8e75fb184aa.jpg
https://ria.ru/20260305/venesuela-2078639903.html
https://ria.ru/20260306/ssha-2078891755.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_6e4b12b30308c64e1103448c94da1f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, государственный департамент сша
В мире, Венесуэла, США, Государственный департамент США
США и Венесуэла договорились восстановить дипломатические отношения

США и Венесуэла договорились о восстановлении дипотношений

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США и Венесуэла договорились о восстановлении дипломатических отношений, сообщили в госдепе.
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в 2019 году.
Свежеотлитые слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Венесуэльская фирма договорилась о продаже золота в США, пишут СМИ
Вчера, 06:31
«
"США и временные власти Венесуэлы договорились восстановить дипломатические и консульские отношения", – говорится в сообщении.
В госдепе также заявили, что США "по-прежнему привержены поддержке венесуэльского народа и сотрудничеству с партнерами по всему региону в целях укрепления стабильности и процветания".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США скоро разрешат операции с горнодобывающей отраслью Венесуэлы
02:22
 
В миреВенесуэлаСШАГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала