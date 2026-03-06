США и Венесуэла договорились восстановить дипломатические отношения

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США и Венесуэла договорились о восстановлении дипломатических отношений, сообщили в госдепе.

"США и временные власти Венесуэлы договорились восстановить дипломатические и консульские отношения", – говорится в сообщении.

В госдепе также заявили, что США "по-прежнему привержены поддержке венесуэльского народа и сотрудничеству с партнерами по всему региону в целях укрепления стабильности и процветания".