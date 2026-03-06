Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне заявили, что США не будут принимать беженцев с Ближнего Востока
01:42 06.03.2026
В Пентагоне заявили, что США не будут принимать беженцев с Ближнего Востока
В Пентагоне заявили, что США не будут принимать беженцев с Ближнего Востока - РИА Новости, 06.03.2026
В Пентагоне заявили, что США не будут принимать беженцев с Ближнего Востока
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне эскалации в регионе, и отметил, что для этого есть много... РИА Новости, 06.03.2026
в мире, сша, ближний восток, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Пит Хегсет, Министерство обороны США
В Пентагоне заявили, что США не будут принимать беженцев с Ближнего Востока

Глава Пентагона Хегсет: США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне эскалации в регионе, и отметил, что для этого есть много других стран.
"Думаю, можно с уверенностью сказать: планов по приему волны новых ближневосточных беженцев в Соединенные Штаты нет. Президент уже давно указывает на то, что в этом регионе достаточно стран, способных оказать подобную поддержку в случае необходимости. Но это определенно не то, что входит в наши планы", - заявил Хегсет во время пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
В миреСШАБлижний ВостокПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
