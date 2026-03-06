Рейтинг@Mail.ru
США не будут расширять список целей в операции против Ирана, заявил Хегсет - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ssha-2078888231.html
США не будут расширять список целей в операции против Ирана, заявил Хегсет
США не будут расширять список целей в операции против Ирана, заявил Хегсет - РИА Новости, 06.03.2026
США не будут расширять список целей в операции против Ирана, заявил Хегсет
Американские военные не расширяют список своих целей в рамках продолжающейся операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя слова... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T01:40:00+03:00
2026-03-06T01:40:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077906141_0:1420:2049:2572_1920x0_80_0_0_2e9453fb84fe484678270e6d20891588.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078803567.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077906141_0:1228:2049:2764_1920x0_80_0_0_f7d096e2f76d63eec89c4edf6371f6d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
США не будут расширять список целей в операции против Ирана, заявил Хегсет

Глава Пентагона Хегсет: США не расширяют список целей операции против Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Американские военные не расширяют список своих целей в рамках продолжающейся операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о планах Вашингтона участвовать в определении будущих лидеров исламской республики.
"Никакого расширения рамок (военных целей - ред.) нет. В конечном счете, я считаю, что благодаря нашей текущей операции президент имеет решающее слово в том, кто будет управлять Ираном, так что наши цели остаются прежними. Мы точно знаем, чего пытаемся достичь", - заявил Хегсет во время пресс-конференции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
Вчера, 16:47
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Пит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала