США не будут расширять список целей в операции против Ирана, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Американские военные не расширяют список своих целей в рамках продолжающейся операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о планах Вашингтона участвовать в определении будущих лидеров исламской республики.