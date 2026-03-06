Рейтинг@Mail.ru
США потопили более 30 кораблей Ирана, заявили в CENTCOM - РИА Новости, 06.03.2026
01:31 06.03.2026
США потопили более 30 кораблей Ирана, заявили в CENTCOM
США потопили более 30 кораблей Ирана, заявили в CENTCOM - РИА Новости, 06.03.2026
США потопили более 30 кораблей Ирана, заявили в CENTCOM
США потопили более 30 кораблей Ирана, заявил командующий Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер. РИА Новости, 06.03.2026
2026
в мире, сша, иран, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
США потопили более 30 кораблей Ирана, заявили в CENTCOM

Адмирал Брэд Купер: США потопили более 30 иранских кораблей

© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат Jamaran ВМС Ирана
Фрегат Jamaran ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Фрегат Jamaran ВМС Ирана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. США потопили более 30 кораблей Ирана, заявил командующий Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
"Президент сказал совсем недавно, что мы потопили или уничтожили 24 корабля. На тот момент это было так. Сейчас у нас более 30 кораблей", – сказал Купер в ходе пресс-конференции.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
Вчера, 16:47
 
В миреСШАИранВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
