США заявили о десятках бомб, сброшенных на ракетные установки в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
01:28 06.03.2026
США заявили о десятках бомб, сброшенных на ракетные установки в Иране
США заявили о десятках бомб, сброшенных на ракетные установки в Иране
В мире, Иран, США, Израиль, Брэдли Купер, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Военная операция США и Израиля против Ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Брэдли Купер, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Военная операция США и Израиля против Ирана
США заявили о десятках бомб, сброшенных на ракетные установки в Иране

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. За последний час бомбардировщики сбросили десятки проникающих бомб на глубоко расположенные пусковые установки баллистических ракет Ирана, заявил глава американского Центрального командования (CENTCOM) генерал Брэдли Купер.
"И буквально за последний час американские бомбардировщики B-2 сбросили десятки проникающих бомб весом 2000 фунтов по глубоко расположенным пусковым установкам баллистических ракет", - сказал Купер журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
