США заявили о десятках бомб, сброшенных на ракетные установки в Иране
США заявили о десятках бомб, сброшенных на ракетные установки в Иране
За последний час бомбардировщики сбросили десятки проникающих бомб на глубоко расположенные пусковые установки баллистических ракет Ирана, заявил глава... РИА Новости, 06.03.2026
США заявили о десятках бомб, сброшенных на ракетные установки в Иране
Пентагон: за час самолеты США сбросили десятки бомб на ракетные установки Ирана