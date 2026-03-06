https://ria.ru/20260306/ssha-2078886733.html
Военные США зафиксировали существенное снижение атак Ирана
Военные США зафиксировали существенное снижение атак Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Военные США зафиксировали существенное снижение атак Ирана
Военные США фиксируют существенное снижение атак Ирана с помощью баллистических ракет и БПЛА, заявил командующий Центрального командования ВС США (CENTCOM)... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T01:27:00+03:00
2026-03-06T01:27:00+03:00
2026-03-06T01:27:00+03:00
в мире
сша
иран
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_0:54:985:608_1920x0_80_0_0_d2333aad061617d9b03d6f1f02467373.jpg
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_c45cc676ddee641526be638f6ffa6519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Военные США зафиксировали существенное снижение атак Ирана
CENTCOM: ВС США зафиксировали существенное снижение числа атак Ирана