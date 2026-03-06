Рейтинг@Mail.ru
Военные США зафиксировали существенное снижение атак Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
01:27 06.03.2026
Военные США зафиксировали существенное снижение атак Ирана
2026
Военные США зафиксировали существенное снижение атак Ирана

CENTCOM: ВС США зафиксировали существенное снижение числа атак Ирана

Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Военные США фиксируют существенное снижение атак Ирана с помощью баллистических ракет и БПЛА, заявил командующий Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
"Количество атак баллистическими ракетами сократилось на 90%, количество атак беспилотниками - на 83%", – сказал Купер в ходе пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
