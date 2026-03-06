https://ria.ru/20260306/ssha-2078886436.html
США при атаке на Иран откажутся от ограничений прошлого, заявил Хегсет
США при атаке на Иран откажутся от ограничений прошлого, заявил Хегсет - РИА Новости, 06.03.2026
США при атаке на Иран откажутся от ограничений прошлого, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в ходе атаки на Иран откажутся от политкорректных ограничений прошлого. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T01:25:00+03:00
2026-03-06T01:25:00+03:00
2026-03-06T01:25:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_587be20a02b7c0d16d949297d8dc3244.jpg
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_0c721f75c7bfce4c141c60369c17f5fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
США при атаке на Иран откажутся от ограничений прошлого, заявил Хегсет
Хегсет: США откажутся от политкорректных ограничений при атаке на Иран